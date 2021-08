Hakan yli 400 minuutin maaliton putki kesti koko heinäkuun – Elokuu ja koronatauko ovat mahdollisuus uudelle alulle

Valkeakosken FC Haka kohtaa sunnuntaina FC Interin. Joukkueiden alkukauden kohtaaminen oli täynnä draamaa.

Miesten jalkapalloliigassa Valkeakosken FC Haka on elokuussa uuden alun tarpeessa. Tai ainakin joukkue tarvitsee tuoreutta maalintekoon, sillä heinäkuun neljässä ottelussa mustavalkoiset eivät tehneet maaliakaan.

Sen myötä sijoitus on jämähtänyt liigan häntäpäähän ja on nyt kymmenes. Jumbosijalla oleva AC Oulu on kaksi pistettä Hakan takana.

Samalla haussa on kauden ensimmäinen kotivoitto, kun Haka käynnistää elokuun ottelunsa sunnuntaina FC Interiä vastaan Tehtaan kentällä.

Haka pääsee tärkeään Inter-kamppailuun kahden viikon pelitauon jälkeen. Tauko tuli, kun HIFK-kotipeli 31.7. peruttiin helsinkiläisjoukkueessa mahdollisesti olevan koronatartunnan vuoksi. Pian perumisen jälkeen suuri osa HIFK:n joukkueesta joutuikin karanteeniin ja tartunat vahvistettiin.

Hakan maaliton putki on kestänyt yli 400 minuuttia. Edellinen osuman tehnyt on Seth Saarinen Honkaa vastaan 30.6.

Kolmantena oleva Inter on viime peleissä ollut ailahteleva. Europeleistä tuli putoaminen ja sarjassa viimeiseen viiteen peliin vain yksi voitto.

Interillä on kärjessään erikoisase: Benjamin Källman johtaa liigan maalipörssiä kuudelle osumallaan. Maalinteko on turkulaisten vahvuusalue 23 osumalla, vain HJK on osunut useammin. Hakan maalisaldo tältä kaudelta on kymmenen.

Hakalta löytyy Inter-peliin varmasti erikoispaljon revanssimieltä heinäkuun vaikeuksien lisäksi.

Kauden avauspeli oli heti liigakauden alussa toukokuussa Turussa, jolloin Inter voitti 2–1. Voittomaali tuli kolmannella lisäajan minuutilla.

Tuolloin Hakalta hylättiin maali kyseenalaisesta ja päävalmentaja Teemu Tainio sai ottelussa punaisen kortin.

FC Haka–Inter sunnuntaina 8.8. Tehtaan kentällä kello 16.