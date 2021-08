Suora lähetys lauantaina kello 18.30: TPV saa vieraakseen koronakaranteenista juuri vapautuneen SalPan

Aamulehti lähettää suorana jalkapallon miesten Kakkosen ottelun TPV:n ja Salon Palloilijoiden välillä lauantaina 7.8. kello 18.30 alkaen.

Tilaajille

TPV ei ole viime peleissä voitoilla juhlinut miesten Kakkosen peleissä. Ottelussa SalPaa vastaan on mahdollisuus taas kääntää kurssia.

Aamulehti

Koronatilanne on koetellut jalkapallon miesten Kakkosessa useita joukkueita. Pelejä on siirretty useampia ja osassa joukkueissa on ollut tartuntoja.

Osansa siirroista ja koronakaranteeneista on saanut myös TPV. Tamperelaisten vastustajilla on ollut koronavaikeuksia useammassakin pelissä.