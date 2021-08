Suora lähetys sunnuntaina kello 15: Ilves ja PK-35 Vantaa tärkeässä keskikastin taistossa Kansallisessa liigassa

Aamulehti lähettää suorana sunnuntaina Tampereelta 15.8. kello 15 Kansallisen liigan ottelun Ilves–PK-35 Vantaa.

Tilaajille

Aamulehti

Kärkikolmikko on karannut jo omille luvuilleen jalkapallon Kansallisessa liigassa, mutta voittovireen kesän aikana löytänyt Ilves on vielä iskuetäisyydellä sijasta neljä.

Neljän voiton putki on nostanut Ilveksen naiset sijalle kuusi 18 pisteellä. Sijalla neljä oleva HJK on viisi pistettä enää edessä. Kolmonen TiPS on 16 pistettä Ilvestä edellä.