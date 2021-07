Lukas Hradecky valittiin Bayern Leverkusenin kapteeniksi

Lukas Hradecky on ansainnut Saksassa arvostuksen.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen maalivahti Lukas Hradecky on valittu seurajoukkueensa Bayer Leverkusenin kapteeniksi kaudelle 2021–2022. Hradecky, 31, on edustanut Leverkusenia toukokuusta 2018 lähtien, minkä jälkeen suomalaisvahti on pelannut joukkueen paidassa kaikkiaan 127 ottelua.

– Tästä joukkueesta on tullut minulle hyvin rakas viime vuosina ja minä todella tunnen sen omakseni. Meillä on ensi kauden suhteen todella kunnianhimoisia tavoitteita, joihin yltääksemme minä ja joukkuekaverini aiomme antaa kaikkemme, Hradecky totesi seuran verkkosivuilla.

Saksan Bundesliigassa pelaavan Leverkusenin kapteenivalinnan teki joukkueen sveitsiläisluotsi Gerardo Seoane.