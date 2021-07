Ilveksen Silja Tuomisen maalivire jatkui ja toi kotivoiton – Asennepalaverista oli apua

Aamulehti

Ilveksen naiset nappasivat tärkeän 1–0-kotivoiton tiistain liigakamppailussa Helsingin Palloseuraa vastaan. Voitto oli tamperelaisille toinen perättäinen.

Ratkaisijaksi nousi jälleen Silja Tuominen, joka viimeisteli pelin ainokaisen heti tauon jälkeen. Tuominen on ollut viime ajat tulikuuma, sillä edellisessä ottelussa hän osui kahdesti. Hyökkääjällä on koossa kahdeksan liigaosumaa, mikä oikeuttaa maalitilaston jaettuun nelossijaan.

– Tuominen jatkoi päällään pallon sisään, hän on hyvässä myötätuulessa, valmentaja Anssi Ylinen kertoi.

Ilves on noussut Ylisen komennossa kohti kuuden parhaan joukkoa seitsemänneksi. Koossa on 12 pistettä ja eroa nollakerholaiseen JyPK:iin sarjan hännillä on saman verran.

– Nollapeliin voivat pelaajat ja valmentaja olla tyytyväisiä. Puolustuksen asennepalaveri TiPS-tappion jälkeen (0–5) on auttanut. Toisella jaksolla puolustimme turhan alhaalta, vaikka se ei ollut tarkoitus, Ylinen kommentoi.

Hän totesi kysyttäessä, että katse ei suuntaudu sarjataulukossa ylöspäin vaan seuraavaan otteluun.