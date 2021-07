Toppari Alison ei jatka Hakassa – ei ehtinyt pelata yhtään pääsarjapeliä

Nigerialaisesta ei ollut Hakalle suurta apua tällä kaudella

FC Haka on jalkapallon pääsarjassa sijalla kymmenen. Kuva heinäkuun Ilves-paikallispelistä

Aamulehti

Miesten jalkapalloliigaa pelaava FC Haka on purkanut nigerialaistopparin Ndukaku Alisonin sopimuksen.

29-vuotias Alison saapui Valkeakoskelle täksi kaudeksi, mutta ei lopulta ehtinyt pelata yhtään pääsarjapeliä Haka-paidassa.

Alison oli pitkiä aikoja loukkaantuneena Haka-taipaleensa aikana.

– Kun me signataan joku pelaaja, niin ei me sitä sen takia signata, että puretaan sopimus kesällä, Hakan päävalmentaja Teemu Tainio totesi Hakan kotisivuilla.

– Alison on viimeksi pelannut tammikuussa pelin meille, joten tämä oli paras ratkaisu. Alison etsii uutta seuraa ja saa vastuuta siellä.

Sopimus purettiin Hakan mukaan yhteisymmärryksessä.

– Valitettavasti Alisonin kausi on ollut taistelua loukkaantumisten kanssa, ja hän ei ole voinut tuoda panostaan joukkueen eteen, Hakan toimitusjohtaja Olli Huttunen harmitteli.

Haka on tällä hetkellä kymmenes 12 joukkueen sarjassa. Puolustusosasto on hieman ohut Alisonin lähdön jälkeen, Hakalla on seitsemän puolustajaa listoillaan.

Huttunen kertoi Aamulehdelle 19.7., että joukkueeseen haetaan yhdestä kolmeen uutta pelaajaa. Pelaajia haetaan hyökkäykseen, keskikentälle ja puolustukseen.

Vahvistuksia Haka etsii niin kotimaasta kuin ulkomailta.