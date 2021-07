Englannin laaja materiaali ja Espanjan supertalentit – Arvioimme viisi suosikkia Qatarin MM-kisoihin 2022

Kolmella kestomenestyjällä puolestaan ei vaikuta olevan parhaita eväitä menestyä jalkapallon MM-kisoissa 2022.

Aamulehti, STT

Kun jalkapallokesässä on saatu ratkaistua Euroopan ja Etelä-Amerikan mestarit, seuraava suurturnaus on jo kulman takana. Paljon kiistellyssä Qatarin MM-kisoissa pelataan 32 joukkueen voimin marras–joulukuussa 2022.

Qatarin MM-kisat ovat näyttäytyneet urheilukorruption kultamunana. Kisat myönnettiin Qatarille 2010, sen jälkeen Fifan johtohenkilöistä usea on jäänyt kiinni korruptiosta. Lisäksi maan ihmisoikeusasiat ovat nousseet isosti esille ja stadiontyömailla on raportoitu useiden ulkomaalaisten työntekijöiden kuolemista.

Maajoukkueista ainakin Norja, Ranska ja Hollanti ovat esittäneet pieniä protesteja kisoja ja siirtotyöläisten olosuhteita kohtaan.

Erilaisista protesteista huolimatta kukaan joukkue ei ole kertonut boikotoivansa kisoja ja ne ollaan pelaamassa suunnitellusti. Aikataulu tosin siirtyi perinteisestä kesästä talvelle Qatarin kuumuuden vuoksi.

Norjan jalkapalloliitto jopa äänesti siitä, boikotoiko maa Qatarin kisoja. Liiton hallituksen äänestyksessä kuitenkin selvä enemmistö ei kannattanut boikottia.

Tältä Qatarin kisojen suosikkiasetelma näyttää puolitoista vuotta ennen h-hetkeä.

Mestarisuosikit

1. Englanti

Englannin Bukayo Saka oli jo 19-vuotiaana Englannin avainpelaajia, ja rooli kasvaneen tulevina vuosina.

Finaalissa EM-kisoissa, välierissä MM-kisoissa. Seuraava askel olisi siis mestaruus. Päävalmentaja Gareth Southgate on tehnyt tuloksellisesti hyvää työtä. Hän on löytänyt kaavan päästä arvokisoissa pitkälle.

Miksi Englanti sitten pärjäisi reilun vuodenkin päästä? Ryhmä on täynnä parhaassa iässään olevia pelaajia, kuten Harry Kane, Raheem Sterling ja Harry Maguire. Jos ja kun he eivät menetä loistoaan aivan hetkessä, he ovat isossa roolissa Qatarissa.

Englannin laaja pelaajapooli tuottaa Kalvin Phillipsin kaltaisia tuntemattomampia tähtiä, todennäköisesti sellaisia löytyy myös Qatariin. Ja kun junioritähdet Bukayo Saka, Phil Foden ja Jadon Sancho vielä varttuvat, on Englannin materiaali huima. Myös maalivahtitilanne näyttää poikkeuksellisen hyvältä vahvat kisat pelanneen Jordan Pickfordin ja nuoren Dean Hendersonin myötä.

2. Italia

Italian Matteo Pessina pääsi EM-kisoissa tuulettamaan maalintekoa.

Hallitsevista maanosamestareista Espanja voitti MM-kisoissa kultaa 2010, sen jälkeen kukaan ei ole yltänyt puolivälieriä pidemmälle. Mutta kun Azzurri viilettää päävalmentaja Roberto Mancinin kanssa yli 30 ottelun tappiottomassa putkessa kohti MM-kisoja, ei joukkuetta voi pitää minään muuna kuin mestarisuosikkina. Mancinin luoma tehokas pelitapa, jossa Italia voi sekä hyökätä aktiivisesti että puolustaa matalalta, luo hyvät edellytykset juuri arvokisamenestykselle.

Italian ongelma on keskuspuolustus. Giorgio Chiellini (36v) ja Leonardo Bonucci (34v) ovat joko lopettaneet tai vieläkin vanhempia seuraavissa kisoissa. Interin Alessando Bastoni (22v) on potentiaalinen tuleva vastuunkantaja. Italian onni on nuorehko keskikenttä, josta vielä melko pienissä Atalantassa ja Sassuolossa pelaavat Matteo Pessina (23v) ja Manuel Locatelli (24v) ovat nousemassa Euroopan tähtikaartiin pian. Kärjessä Federico Chiesa ja Lorenzo Insigne johtavat joukkoja vielä Qatarissa.

3. Argentiina

Argentiinan tärkeimmät pelaajat nyt ja jatkossa: supertähti Lionel Messi ja maalivahti Emiliano Martinez tunteikkaina Copa American mestaruuden jälkeen.

Lionel Messi voitti vihdoin arvokisamestaruuden Copa Americassa, mutta vieläkö hänet nähdään Qatarissa? Mestaruushuuma voi kuitenkin vielä jatkaa Messin tarinaa La Albicelesten paidassa.

Päävalmentajana vuodesta 2018 ollut Lionel Scaloni on saanut hyviä tuloksia Copa American kullalla ja hopealla. Argentiinalla on tunnetusti huima hyökkäysvoima, mutta Scaloni on saanut koko joukkueen pelin hyvin tasapainoon. Joukkueella on pitkästä aikaa eliittiluokan maalivahti, Aston Villan Emiliano Martinez. Kun Lautaro Martinezin, Angel di Marian ja mahdollisesti vielä Messin johtaman hyökkäyksen alle lisätään keskikentälle Rodrio de Paul, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes ja useampi nuorempi lupaus, voi Argentiinan kovatempoinen taitofutis olla kovaa valuutta Qatarissa.

4. Ranska

Ranskan päävalmentaja Didier Deschamps on johtanut joukkonsa MM-kultaan ja EM-hopeaan, mutta saako hän jatkaa EM-pettymyksen jälkeen?

Ranska floppasi EM-kisoissa, mutta sen ei kannata antaa hämätä liiaksi. Maajoukkueen pelaajamateriaali on yhä jopa maailman laajin tällä hetkellä. Jatkaako vuodesta 2012 ryhmää luotsannut Didier Deschamps vielä roolissaan? EM-kisoissa avainrooleissa oli kuitenkin vain kaksi yli 30-vuotiasta avainpelaajaa, Karim Benzema ja Hugo Lloris.

Kun pelaajalaarista on kaivaa syvältä koviakin nimiä, kuten Ferland Mendy ja Anthony Martial, jotka eivät olleet EM-kisoissa, ei materiaalin laadusta tule ongelma. Merkittävää onkin avainpelaajien löytyminen Kylian Mbappen, Raphael Varanen ja Paul Pogban tueksi. Antoine Griezmann tarvitsee parin kauden takaisin magiansa takaisin. Ranskan materiaali on niin laaja ja suhteellisen nuori, että tulevien kisojen avainpelaajia on vielä hyvin vaikea edes arvioida. Siinä piilee sekä mahdollisuus että vaara.

5. Espanja

Espanjan Pedri valittiin EM-kisojen parhaaksi nuoreksi pelaajaksi ja hän tulee olemaan Espanjan jalokivi vuosien verran.

Espanja tulee taas ja palaa kovaa vauhtia 2010-luvun taitteen huippuvuosiinsa. Finaalipaikka oli jo EM-kisoissa lähellä joukkueella, josta puuttuivat suuret megatähdet Xavin ja Sergio Ramosin tavoin.

Päävalmentaja Luis Enriquella on huiman potentiaalin nuoria pelaajia käsissään, joista koota tulevien vuosien menestyjä. Onko joukkue kypsä mestaruuteen jo 2022, on aikataulun puolesta siinä ja tässä. EM-kisojen parhaaksi nuoreksi pelaajaksi valittu keskikentän nero Pedri nousee Euroopan eliittiin pian. Manchester CItyn kolmikko Aymeric Laporte, Rodri ja Ferran Torres tarjoaa laadukasta selkärankaa. Tällä hetkellä isoin kysymysmerkki on EM-kisojen tapaan, mistä joukkue löytää takuuvarman maalitykin. Olisiko Barcelonan supertalentista, 18-vuotiaasta Ansu Fatista toistamaan Pedrin teot Qatarissa?

Näillä suurille tummia pilviä taivaalla

Brasilian Neymar tarvitsee apuja muilta brasseilta Qatarin kisoissa, jos joukkue haluaa palata mestariksi vuoden 2002 jälkeen.

Brasilia oli toisena Copa Americassa, mutta alkavatko vuodesta 2016 joukkuetta valmentaneen Titen temput olla jo nähty? Vuosi 2019 toi Copan voiton, mutta MM-tasolla Brasilia ei ole saanut parastaan viime kerroilla esiin. Neymarin tulisi kantaa jälleen ryhmäänsä, josta uupuu hänen tasolleen yltävät tukipelaajat.

Saksalla on edessä iso muodonmuutos, kun Joachim Löw väistyy viimein ja Hansi Flick tulee päävalmentajaksi. Samalla pelaajistosta vuoden 2014 kultajoukkueen viimeiset mohikaanit ovat väistymässä. Saksan aika ei ole vielä Qatarissa.

Belgian kultainen sukupolvi on saanut jo useamman saumat, mutta himoittu mestaruus on karttanut. Qatar alkaa olla jo yliajalla usealle pelaajalle, etenkin puolustuspää vanhenee käsiin. Myös päävalmentajan asema on tarkkailussa, vieläkö Roberto Martinezilla on annettavaa. Belgia on jäämässä isompien vauhdista jälkeen.

Musta hevonen

Ennen kaikkia suurkisoja puhutaan myös yllättäjistä ja mustista hevosista. EM-kisoissa puolivälierissä olleen Sveitsin joukkue on hyvässä iässä ja kasvamassa on Manuel Akanjin tapaisia tähtiä. Kokenut Kolumbia oli Copa Americassa pronssilla ja Fifa-rankingissa 13:s. MM-kisat voisivat olla paikka toistaa Uruguayn välieräyllätys 2010.