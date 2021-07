Englannin finaalijoukkueen kulmakivinä ovat maahanmuuttajataustaiset perheet – ”Tätä joukkuetta ei olisi, jos hän olisi ollut virassaan yhtä sukupolvea aiemmin”

Englannin EM-välierän avauskokoonpanon pelaajista seitsemällä on suku­juuria vanhempien tai iso­vanhempien kautta muualla kuin Englannissa.

Tiukasta maahanmuuttolinjasta tunnettu Britannian nykyinen sisäministeri Priti Patel on jalkapallon EM-lopputurnauksen aikana muun muassa puolustanut pelaajien polvistumiselle buuaamista.

Konservatiivipuolueen poliitikko on samalla kuitenkin elänyt ainakin sosiaalisessa mediassa innolla mukana sunnuntaiseen EM-finaaliin asti edenneen Englannin joukkueen taipaleella.

Sen Englannin joukkueen, jota maahanmuutto on rikastanut poikkeuksellisen paljon.

– On ironista, ettei tätä Englannin vuoden 2021 joukkuetta olisi olemassa, jos Patel olisi ollut virassaan yhtä sukupolvea aiemmin, kirjoitti arvostettu jalkapallotoimittaja Jonathan Liew The New Statesman -lehdessä.

Tanska-välierän aikaan huomiota herätti Britannian muuttoliikemuseon Twitter-julkaisu, jossa tilannetta havainnollistettiin.

Grafiikka näytti, miten iso rooli maahanmuuttajataustaisista perheistä tulevilla pelaajilla on ollut menestyksessä: avaus­kokoonpanon 11 pelaajasta seitsemällä vähintään toinen vanhemmista tai iso­vanhemmista on syntynyt Englannin ulkopuolella.

Koko 25 pelaajan joukkueesta ainakin 12 pelaajaa olisi voinut halutessaan valita Englannin sijaan myös jonkin toisen maajoukkueen.

Tilanteessa onkin yhtäläisyyksiä edellisen miesten arvokisavoittajan Ranskan kanssa: vuoden 2018 maailmanmestareista yli puolella oli läheisiä juuria Afrikkaan. Joukkuetta kutsuttiin jopa ”Afrikan MM-voittajaksi”, mitä ei Ranskassa katsottu hyvällä.

Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan sääntöjen mukaan pelaaja voi edustaa tietyn maan maajoukkuetta, jos vähintään toinen hänen iso­vanhemmistaan on syntynyt kyseisessä maassa.

Melko löyhä vaatimus johtaa ajoittain kummallisiin tilanteisiin: esimerkiksi Belgian tähti Kevin De Bruyne olisi halutessaan voinut valita Burundin maajoukkueen.

Mihin sitten johtavat Englannin pelaajien sukujuuret? Mitkä maat katsovat joukkuetta eniten kaihoten?

Kyle Walkerin ja Kalvin Phillipsin isovanhemmat ovat Jamaikalta. Raheem Sterling puolestaan asui Jamaikalla aina viisivuotiaaksi asti.

Jamaikan lisäksi Englannin pelaajien sukujuuret johtavat Karibialla ainakin Barbadokselle, Saint Kitts ja Nevisiin sekä Trinidad-Tobagoon.

Näiden saarivaltioiden maajoukkueet ovat kuitenkin tasoltaan heikkoja. Pitkät lentomatkat Euroopasta otteluihin vähentävät houkuttelevuutta entisestään.

Huomattavasti paremmilla lähtökohdilla jossittelemaan on joutunut Irlanti.

Englannin kannattajien suosikki Jack Grealish edusti vuosien ajan Irlannin nuorisomaajoukkueita. Keskikentän vakio­avaaja Declan Rice ehti vetää Irlannin vihreän pelipaidan ylleen jo kolmessa A-maaottelussakin.

Vielä keväällä 2018 Rice oli vakuutellut uskollisuuttaan Irlannille, ja U21-maaottelussa voittomaalia tuulettaessaan hän jopa suuteli Irlannin logoa paidassaan. Alle vuotta myöhemmin Rice päätti lopullisesti edustaa Englantia.

Kaikki irlantilaiset eivät katsoneet vaihtoa hyvällä. Rice kertoi muun muassa ITV-kanavan haastattelussa, että häntä ja hänen vanhempiaan oltiin uhkailtu sosiaalisessa mediassa.

Ricen ja Grealishin lisäksi ainakin Harry Maguire ja Englannin kapteeni Harry Kane olisivat olleet isovanhempiensa kautta edustus­kelpoisia Irlannin maajoukkueessa.