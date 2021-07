Aamulehti seuraa EM-välierää kello 22: Mahtimaat Italia ja Espanja ovat vakuuttaneet, mutta vain toinen voi edetä finaaliin

Italian ja Espanjan EM-välierä käynnistyy Lontoon Wembleylla kello 22. Aamulehti seuraa ottelua tässä jutussa.

Aamulehti, STT

Italian ja Espanjan otteet jalkapallon EM-turnauksessa ovat olleet vakuuttavia. Kummankaan otteista olisi vaikea repiä runsain mitoin kritisoitavaa.

Silti toisen EM-tien on määrä päättyä puolen yön tienoilla Suomen aikaa. EM-välierä käynnistyy kello 22 Lontoon Wembleylla. Vain toiselle on paikka finaaliin ensi sunnuntaiksi.

Italia on ollut EM-kisojen paras joukkue toistaiseksi, se ei ole hävinnyt kertaakaan. Kaikkiaan Italialla on kasassa 32 tappiottoman ottelun putki, joka käynnistyi lokakuussa vuonna 2018. Neljännesvälierässä Azzurrit voittivat Itävallan ja puolivälierissä Belgian.

Espanja on pohjannut pelinsä pallonhallintaan, syöttöihin ja keskityksiin. Ellei sen viimeistely olisi ollut keskinkertaista, se olisi pelannut vähintäänkin yhtä vakuuttavaa palloa kuin Italia on pelannut. Vaikka Alvaro Morata ei olekaan uusi Ronaldo, Espanja on ollut erinomainen. Se on voittanut pudotuspeleissä Kroatian ja Sveitsin.

Aamulehti seuraa ottelua tässä jutussa. Ottelun jälkeen juttuun lisätään myös peliraportti.

Liveseuranta, Italia–Espanja: