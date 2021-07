Englanti tavoittelee historiallista EM-finaalipaikkaa, lopputurnauksessa kovia kokenut Tanska pyrkii jatkamaan tuhkimotarinaansa

Englanti lähtee otteluun ennakkosuosikkina tasaisempien peliesitystensä ansiosta.

STT

Kotiviheriöllään pelaavan Englannin tavoitteena on selviytyä keskiviikkona historiansa ensimmäisen kerran jalkapallon miesten EM-loppuotteluun, kun puolestaan Tanska metsästää finaalipaikkaa tähtäimessään vuoden 1992 EM-mestaruuden uusiminen.

Tappioitta tähän saakka pelanneen Englannin kisataival on ollut alusta saakka tuloksellisesti menestyksekäs. Tähän mennessä pelatut viisi ottelua ovat tuottaneet Englannille neljä voittoa, eikä joukkue ole lopputurnauksen aikana vielä kertaakaan päästänyt takaiskumaalia. Neljännesvälierissä Englanti kukisti Saksan 2–0-lukemin ja puolivälierissä puolestaan Ukrainan maalein 4–0.

– Meidän pitää pystyä keskittymään omaan tekemiseen. Edessä on välieräottelu kotikentällämme, jossa meidän tulee pystyä hyödyntämään hyvät asiat pelaamisessamme. Jos teemme asiat oikealla tavalla ja pelaamme kuten parhaimmillamme pystymme, niin silloin meillä on hyvä mahdollisuus edetä loppuotteluun, kommentoi kolme maalia turnauksessa viimeistellyt englantilaishyökkääjä Harry Kane The Week-sivustolla.

Englannin paras sijoitus jalkapallon miesten EM-kisoissa on tähän mennessä pronssisija vuodelta 1968, joten Tanska-voitolla englantilaismiehistö tekisi ennennäkemätöntä jalkapallohistoriaa.

– Asetelma ei aiheuta tälle joukkueelle ylimääräisiä paineita. Otamme asian vastaan ennemminkin haasteena, johon meillä on hyvä mahdollisuus tarttua, Englannin päävalmentaja Gareth Southgate mainitsi.

"Tavoitteemme on hiljentää kotiyleisö"

Tanskan EM-kisataival alkoi alkulohkossa mollivoittoisesti. Voitto ja kaksi tappiota toivat joukkueelle kuitenkin jatkopaikan, jota varjosti turnauksen avausottelussa Suomea vastaan nähty tanskalaistähti Christian Eriksenin kentälle lyyhistyminen. Eriksenin sydän pysähtyi, mutta hän on jo paljon paremmassa kunnossa. Neljännesvälierissä Tanska raivasi tieltään Walesin selvin 4–0-lukemin ja puolivälierissä oli puolestaan Tshekin vuoroa nöyrtyä tanskalaisryhmälle maalein 1–2.

– Meille kyseessä on vierasottelu, mutta siinäkin tulee olemaan oma viehätyksensä. Olemme iloisia, että pääsemme pelaamaan myös omien kannattajiemme edessä, vaikka heitä onkin katsomossa rajallinen määrä. Tavoitteemme on hiljentää kotiyleisö, mutta tiedämme, että se tulee olemaan vaikeaa, Tanskan päävalmentaja Kasper Hjulmand sanoi Euroopan jalkapalloliitto Uefan verkkosivuilla.

Jos vertaillaan joukkueiden otteita tässä EM-lopputurnauksessa, niin tasaisten esitystensä ansiosta Englanti lähtee otteluun ennakkosuosikkina. Tanskan vahvuus piilee siinä, ettei joukkueella ole käytännössä mitään menetettävää.

– Turnauksen alussa asetimme tavoitteen päästä vielä pelaamaan Wembleyllä. Olemme kokeneet tämän matkan aikana yhtä sun toista ja seuraavaksi edessämme on ottelu juuri Wembleyllä. Matka tähän saakka on ollut aikamoista tunteiden vuoristorataa, Tanskan keskikenttäpelaaja Thomas Delaney totesi.

Englanti–Tanska Wembleyn stadionilla Lontoossa keskiviikkona alkaen kello 22.