Jalkapallon miesten EM-kisat ovat tarjonneet lukemattomia upeita otteluita, ikimuistoisia tunneryöppyjä, melkoisia maalijuhlia sekä lähes loputtomasti materiaalia analyytikoiden pureskeltavaksi.

Valmentajan näkökulmasta turnaus on tarjonnut oivallisen mahdollisuuden tarkkailla, miten joukkueiden pelaaminen muuttuu turnauksen aikana ja millaisia valmennuksellisia lähestymistapoja ongelmien ratkaisuun löytyy.

Käpylän Pallon B-junioreiden päävalmentaja Miika Nuutinen on seurannut kisoja tarkasti alusta asti, ja hänellä on vahva käsitys siitä, miksi välierissä pelaavat juuri Italia, Espanja, Englanti ja Tanska.

Nuutinen analysoi Helsingin Sanomien pyynnöstä molemmat välierät. Tänään käydään läpi ensimmäinen ottelupari Italia–Espanja. Englannin ja Tanskan kohtaamisen ratkaisevat asiat puretaan huomenna.

Italian ja Espanjan kohtaamista ei voi pitää suurena yllätyksenä sen jälkeen, kun Ruotsin yllättävä lohkovoitto heitti vuosien 2008 ja 2012 mestarin samalle puolelle jatkokaaviota A-lohkon voittaneen Italian kanssa.

Joukkueet kohtasivat vuonna 2012 EM-finaalissa, jossa Espanja murskasi Italian maalein 4–0. Nyt samanlaista ilotulitusta tuskin lienee luvassa, ainakaan Espanjan esittämänä.

–En odota suurta maalitilanneshow’ta, Nuutinen sanoo.

Hän arvioi Italian olevan turnauksen kokonaisvaltaisin joukkue. Joukkue on pelannut jo pitkään vakuuttavasti eikä ole hävinnyt 32 otteluun. Edelliset 13 ottelua ovat päättyneet ”Azzurrin” voittoon.

–Joukkue on näyttänyt valmiilta alusta asti. Italiaan liitetään paljon stereotypioita, mutta joukkue on murskannut niitä. Italia on huippuorganisoitunut ja huippuviihdyttävä.

Italian maaliero turnauksessa on 11–2. Puolustus ei ole turnauksen nopein, mutta se on äärimmäisen hyvin tilanteita lukeva ja keskinäiset liikkeet tunteva.

–Puolustaminen on todella ehjää. Löytyy eri prässikorkeudet, ja toisella puoliajalla on usein nähty, että johtoasemassa joukkue putoaa 20–30 metriä alemmas blokkiin.

–Maalinestopelaaminen on todella laadukasta, ja esimerkiksi laukausten peittämisessä [Gianluigi] Donnarumman ja toppareiden yhteistyö on saumatonta.

Italia on yhdessä Tanskan kanssa tehnyt turnauksessa toiseksi eniten maaleja Espanjan (12) jälkeen. Hyökkäysvalikoimasta löytyy niin nopeita vastahyökkäyksiä kuin hitaampaa rakentelua. Molemmat tuottavat vaarallisia tilanteita ja maalipaikkoja.

–Päävalmentaja Roberto Mancinin selkeä ero vuoden 2016 Antonio Conten Italiaan on laadukas hidas hyökkäys. Italia etenee enemmän hitaasti kuin koskaan aikaisemmin.

Italian kenttäryhmityksen muoto muuttuu pallonhallinnassa 4–3–3:sta 3–2–5:een. Vasen puolustaja nousee todella ylös, ja oikea puolustaja täydentää kolmen linjan.

–[Marco] Verratti ja Jorginho ovat keskikentän keskellä peliä rakentava kaksikko. [Lorenzo] Insigne tulee vahvasti sisään ja antaa tilaa nousevalle puolustajalle. Oikealla roikotetaan uhkaavaa pelaajaa täydessä leveydessä.

–Dynamiikka toimii niin, että Italia pitää palloa vasemmalla ja luo ylivoimia sinne. Verratti, Jorginho ja Insgine houkuttelevat vastustajia vasemmalle, sitten Italia etenee oikealle. Isossa tilassa on 1v1-tilanne tai löydetään vapaaksi jäänyt [Nicolo] Barella puolustuksen edestä niin sanotuista ’taskuista’. Barella on ollut mielestäni yksi kisojen parhaista pelaajista.

Nicolò Barella (kesk.) ja Jorginho ovat päävalmentaja Roberto Mancinin luottomiehiä.

Yksi Italian ja koko turnauksen parhaista pelaajista vasen puolustaja Leonardo Spinazzola loukkaantui puolivälierässä Belgiaa vastaan. Hänen turnauksensa jäi kesken, ja ortopedi Lasse Lempainen leikkasi revenneen akillesjänteen Turussa maanantaina.

Nuutinen ei pidä Spinazzolan puuttumista kovin merkittävänä asiana Italian kannalta, vaikka sanookin puolustajan olleen yhdessä Insignen kanssa Italian ”etenemisen sydän”.

–Spinazzolan puuttuminen ei vaikuta rakenteeseen. Tilalla pelaa todennäköisesti Emerson Palmieri, ja uskon, että hän pystyy hoitamaan roolin melko hyvin.

Monipuolisen hyökkäämisen lisäksi Italia on ehdotonta eliittiä erikoistilanne­pelaamisessa.

–Italian erikoistilanteet ovat kiehtovia. Erikoistilanne­spesialistin Gianni Vion metodi perustuu kaaoksen luomiseen, ja siltä se kyllä näyttää.

–Tulee itsellä pää kipeäksi, kun yrittää selvittää, mitä hyökkäyskulmissa tapahtuu. On monta kasaa, jotka liikkuvat ristiin rastiin, ja lopulta pallo tulee [Leonardo] Bonuccin tai [Giorgio] Chiellinin päähän hyvälle alueelle. Ei ole vielä osunut jättipottiin, mutta tämä voi olla ratkaiseva tekijä.

Italian peliin liitetty filmaaminen nousi puheenaiheeksi Belgia-puolivälierän jälkeen. Syynä oli hyökkääjä Ciro Immobile, joka jäi makaamaan rangaistusalueelle toivoen rangaistuspotkua kontaktista Thomas Vermaelenin kanssa.

Vermaelen elehti Immobilea nousemaan ja myöhästyi lopulta Barellan tekemän johtomaalin puolustamisesta. Kun pallo oli viuhunut verkkoon, nousi Immobile lähes välittömästi ylös ja hölkkäsi juhlimaan osumaa.

Ottelun lopussa 2–1-johdossa ollut Italia vitkasteli jokaisessa mahdollisessa tilanteessa kuluttaakseen aikaa.

–Kyllähän Italia on mestari siinä, miten harmaalta alueelta haetaan etua joukkueelle, Nuutinen sanoo.

–He ovat todella taitavia suhteuttamaan tuon toiminnan pelin virtaukseen. Kun virtaus on suosiollinen, ei kentällä makoilla, rajaheitot heitetään nopeasti ja pallo pidetään pelissä. Johtoasemassa kaikki alkaa kestää ja otetaan huoltotaukoa, mikä raivostuttaa vastustajan. Italia osaa tuhota pelin rytmin tai tehdä siitä itselleen sopivan.

Espanjaa ja Italiaa yhdistää vankka luotto omaan pelitapaan. Espanja on niin ikään näyttänyt turnauksen alusta melko samalta, vaikka tulokset kahdessa ensimmäisessä lohko-ottelussa hieman harhauttivat faneja ja osaa asiantuntijoista.

Espanja on hallinnut palloa ylivoimaisesti eniten kaikista joukkueista, peräti 67,2 prosenttia otteluista. Seuraavina tulevat Saksa (59,3) ja Italia (55,8). Myös syöttöjen onnistumisprosentti 89,4 on turnauksen korkein.

Ruotsia (0–0) ja Puolaa (1–1) vastaan pelattujen otteluiden jälkeen joukkuetta arvosteltiin tehottomuudesta, kun pallonhallinta ei näkynyt maali- tai voitto­sarakkeessa. Nuutisen mukaan kritiikki oli hieman ylimitoitettua.

–Espanjalla maaliodottama oli 3–4 maalia. He olivat todella epäonnekkaita, etteivät voittaneet kahta ensimmäistä ottelua.

Kuuluisa ketsuppipullo aukesi, ja kahdessa seuraavassa ottelussa verkko heilui molemmissa viidesti.

–Sen jälkeen oli kritiikin suhteen hiljaisempaa. Välissä ei kuitenkaan muuttunut kovin paljon, sama joukkue se oli edelleen.

Espanjan hyökkääminen perustuu Nuutisen mukaan laitakolmioihin, jotka 4–3–3-muodon nousevat puolustajat, laitalinkit ja keskikentällä omilla puolillaan Koke ja upean turnauksen pelannut 18-vuotias Pedri muodostavat.

–Puolustajat pelaavat vähän sisemmällä, laitalinkit koko leveydessä. Keskikentällä on vielä [Sergio] Busquets, joka omalla tukemisellaan ja syöttämisellään pystyy purkamaan prässejä ja murtamaan linjoja. Mitä enemmän Busquets ja Pedri pääsevät rakentamaan ja rytmittämään peliä, sen sujuvampaa Espanjan pallonhallinta on.

Barcelonan kolmikko Pedri (vas.), Sergio Busquets ja Jordi Alba ovat olleet Espanjan runkopelaajia. RB Leipzigin laiturin Dani Olmon maalitili on vielä avaamatta.

Vaikka Espanjan peli perustuu pitkälti kolmiopeliin ja maata pitkin etenemiseen, on joukkueelta nähty epätyypillisen paljon keskityksiä.

–Viimeisellä kolmanneksella Espanjalle tärkein reitti mennä rangaistusalueelle on keskitykset. Vasemmalta annetaan aika paljon aikaisia keskityksiä, oikealta on pystytty etenemään hieman lähemmäs rangaistusaluetta.

Pelitapa ja maalintekopaikkojen rakentaminen selittää myös Alvaro Moratan paikan hyökkäyksen kärjessä. Morata ei kuulu maanosan parhaimpiin viimeistelijöihin, mutta Espanjalle hän pystyy tuomaan arvoa.

–Morata on yksi parhaita hakeutumaan maalintekotilanteisiin, vaikka ei ole parhaita maalintekijöitä. Syöttöseinänä myös arvokas rooli. Sveitsiä vastaan Morata esimerkiksi tuli vastaan ja pudotti palloa ylemmille keskikenttäpelaajille, mikä oli Espanjan pääasiallinen tapa murtaa blokkia.

Espanjan maaliero turnauksessa on 12–5, ja puolustamisesta löytyvät joukkueen suurimmat kysymysmerkit.

Espanja on viettänyt kaikista joukkueista eniten aikaa pallon kanssa hyökkäys­kolmanneksella. Joukkueella on ollut tilastojen valossa myös korkein puolustuslinja. Joukkue prässää korkealta ja haluaa pallon välittömästi takaisin menetyksen jälkeen.

Nuutinen näkee ratkaisevana sen, mitä tapahtuu pallon­menetysten jälkeen.

–Kun Italia menettää, heillä on raivokas vastaprässi. Espanjan täytyy päästä sieltä ulos ja pitää pallonhallinta.

–Kun Espanja puolestaan häviää pallon, tulee Italian vastahyökkäys­uhka ja se, missä Espanja ollut heikko. Espanja ollut haavoittuvainen, kun pallo menetetään korkealla ja ensimmäinen vastaprässi ohitetaan. Alakerta ei ole näyttänyt täysin vakaalta, eikä puolustuslinja ole ihan yhtä yhtenäinen kuin Italialla.

Nuutinen nostaa esiin vielä yhden mielenkiintoisen tilaston, joka tiivistää Espanjan pelin ja siihen liittyvät ongelmat hyvin.

–Espanjaa vastaan on lauottu todella vähän, mutta laukausten maaliodottama on suuri. Eli ei ole annettu paljon maalipaikkoja, mutta ne vähät ovat hyviä.

–Espanja hallitsee palloa ja pelejä, mutta kun vastustaja pääsee iskemään, se pääsee hyville paikoille. Tuolla pelillä ei voiteta turnauksia, jos vastustajalle annetut maalipaikat ovat parhailta maalintekoalueilta.

–Mancini hieroo käsiä yhteen, kun lukee tätä statistiikkaa.

Yhteenveto: Ensimmäisessä välierässä kohtaavat joukkueet, jotka luottavat vankasti omaan pelitapaansa. Suuria taktisia muutoksia ei joukkueiden otteluissa yleensä nähdä.

Espanja ottanee pallonhallinnan ja yrittää tukahduttaa Italian vastahyökkäykset pallonmenetysten jälkeen.

Italia on ottelun ennakkosuosikki yhtenäisemmän puolustuksen ja monipuolisemman hyökkäyksen ansiosta. Molemmat ovat hyviä erikois­tilanteissa, ja yksikin onnistuminen voi riittää finaalipaikkaan.

Arvio: Italia finaaliin.