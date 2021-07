Yleisön hurmannut Italia pyrkii jatkamaan hurjaa putkeaan, nuorentunut Espanja hamuaa jälleen arvokisafinaaliin

Jalkapallon EM-turnauksen viimeinen viikko alkaa jalkapallon suurmaiden herkkupalalla.

Jalkapallon miesten EM-lopputurnauksen ensimmäinen finaalijoukkue selviää myöhään illalla, kun Italia ja Espanja kohtaavat kisojen ensimmäisessä välieräottelussa Lontoossa. Ottelu Wembleyn stadionilla alkaa tiistaina kello 22 Suomen aikaa.

Italia on voittanut kisoissa kaikki viisi otteluaan. Neljännesvälierässä Italia oli paikoin pinteessä Itävaltaa vastaan, mutta eteni puolivälieriin 2–1-jatkoaikavoitolla.

Viime perjantaina Italia varmisti paikkansa neljän parhaan joukossa, kun joukkue löi Belgian 2–1 Nicolo Barellan ja Lorenzo Insignen osumilla.

Italia on pelannut häikäisevät 32 peräkkäistä tappiotonta ottelua päävalmentaja Roberto Mancinin alaisuudessa. Mancini odottaa ottelusta haastavaa, sillä pallovarman Espanjan pelityyli poikkeaa huomattavasti Belgian vastaavasta.

– Ottelu tulee varmasti tuottamaan meille vaikeuksia. Espanja on ollut huomattavan hyvä joukkue jo vuosia, vaikka heidän joukkueensa on muuttunut ja on nyt nuorempi ryhmä, Mancini kommentoi Uefan verkkosivuilla.

Italia jahtaa maan toista Euroopan mestaruutta vuoden 1968 tittelin jatkoksi.

Espanja löysi maalivireen

Espanja aloitti turnauksen E-lohkon kangerrellen jääden tasapeleihin Ruotsia ja Puolaa vastaan. Maalihanat aukesivat alkulohkon päätösottelussa, kun joukkue tyylitteli 5–0-voiton Slovakiasta.

Tahti jatkui Kroatiaa vastaan neljännesvälierässä, jonka Espanja vei jatkoajan jälkeen maalein 5–3. Välierässä joukkue kaatoi Sveitsin rangaistuspotkukisassa.

– En usko, että molemmat joukkueet pystyvät hallitsemaan ottelua, joten pelistä tulee todella mielenkiintoinen. Italialla on huippupelaajia, ja se on todellinen joukkue. He hyökkäävät ja puolustavat yhtenä yksikkönä, hyvin samalla tavalla kuin mekin, Espanjan päävalmentaja Luis Enrique pohdiskeli.

Nuorentunut Espanja pyrkii palaamaan arvokisojen kultakantaan yhdeksän vuoden tauon jälkeen. Maa juhli kolmea peräkkäistä arvokisamestaruutta vuosina 2008–12 voittaen kaksi EM-titteliä ja yhden MM-kullan.

Keskiviikkona pelattavassa toisessa välierässä kohtaavat isäntäjoukkue Englanti ja Tanska.