EM-kisoissa loistanut italialaistähti Spinazzola leikattiin Turussa

Turku

Parhaillaan pelattavissa jalkapallon miesten EM-kisoissa Italian maajoukkuetta edustanut Leonardo Spinazzola leikattiin maanantaina Turussa. Spinazzolan, 28, akillesjänne repesi viime perjantaina Belgiaa vastaan pelatussa EM-puolivälieräottelussa, minkä seurauksena italialaispelaaja joutui jättämään lopputurnauksen kesken.

Leikkauksen suoritti Mehiläisen urheiluosastolla ortopedi Lasse Lempainen. Seuratasolla italialaista AS Romaa edustavalla Spinazzolalla on seuraavaksi edessään intensiivinen ja tarkasti suunniteltu kuntoutus, joka toteutetaan yhdessä AS Roman ja Lempaisen kanssa.

– Leikkaus meni suunnitellusti ja olen tyytyväinen lopputulokseen. Leikkaussalissa AS Roman lääkäri Massimo Manara valvoi leikkausta, Lasse Lempainen totesi Mehiläisen tiedotteessa.

Kuluvan kesän EM-lopputurnaukseen valituista pelaajista myös ranskalaistähti Ousmane Dembele operoitiin hiljattain Turussa, kun hän joutui niin ikään jättämään EM-kisat kesken oikeassa takareidessä ilmenneen jännerepeämän vuoksi.