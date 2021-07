Main ContentPlaceholder

Jalkapallo

Suora lähetys lauantaina kello 17: Saako Ilves/2 vihdoin voittotilinsä auki? Paraisissa vastassa sarjakärki PIF

Ilveksen kakkosjoukkueen alkukausi miesten Kakkosessa on ollut murheellinen. Lauantaina kello 17 vastassa on Pargas IF. Aamulehti näyttää ottelun suorana lähetyksenä.

Tilaajille

Ilveksen kakkosjoukkueen Mikke Silvennoinen onnistui maalinteossa Hongan akatemiajoukkuetta vastaan.

Aamulehti Ilveksen kakkosjoukkueen kausi jalkapallon miesten Kakkosessa ei olisi voinut paljoa huonommin alkaa. Kuusi ottelua, kaksi tasapeliä ja neljä tappiota. Paikallisvastustaja TPV:llekin tuli tappio. Kakkosvalmentaja Joni Lehtonen piti suurimmat mölyt mahassaan viime ottelun Hongan akatemiajoukkueelle kärsityn 2–4-tappion jälkeen. Harmitus oli niin kova.