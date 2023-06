Veroasiantuntija Jussi Kulonen, 47, on etsinyt kumppania nuoresta lähtien, mutta ei ole seurustellut päivääkään – Nyt hän pohtii, miksi

Jussi Kulosella on hallussaan ennätys, jota hän itse pitää kyseenalaisena: Hän on erään valtakunnallisen deittiryhmän pitkäaikaisin jäsen.

Jussi Kulosen talossa Janakkalan Leppäkoskella ei ole juoksevaa vettä eikä sisävessaa. Kulosella on käytössään myös kerrostaloyksiö, jonka hankki muutama vuosi sitten ”kaupunkiasunnoksi”.

Instagram-kuvassa Jussi Kulonen, 47, poseeraa kadulla patsaan vieressä. Kulonen on laittanut kuvaan asianmukaisesti hashtagit, jotta sen voivat löytää sopivista aihepiireistä kiinnostuneet: yksi aihetunnisteista on #komeemies.

”Kauneus ja komeushan on katsojan silmässä. En minäkään tykkää missikauniista”, Kulonen toteaa. Hän toivoo hashtagin tuovan kuvalle sellaisia katsojia, joilla olisi sama päämäärä kuin hänellä itsellään: löytää kumppani.

47-vuotias Kulonen on etsinyt puolisoa omien sanojensa mukaan melkein koko ikänsä. Hän ei ole kuitenkaan seurustellut päivääkään. Kulosella on sen sijaan hallussaan ennätys, jota hän itse pitää kyseenalaisena: Kulonen on erään valtakunnallisen deittiryhmän pitkäaikaisin jäsen.

”Yli 10 vuotta. Muut ovat tulleet ja menneet ja osa palannut uudestaan. Minä olen ollut sinkkuna koko ajan”, Kulonen kertoo.

Raadollinen totuus on ollut tämä: Jos Kulonen kirjoittaa deittipalstalle pituutensa, matcheja tai yhteydenottoja ei tule.

”Kun jätin pituuden pois, ihmiset tulivat edes katsomaan profiiliani”, Kulonen kertoo.

Tinderissä matcheja on tullut tekaistujen ulkomaalaisprofiilien kanssa.

Jussi Kulonen tunnetaan Lada- ja ABC-huoltoasemaharrastajana.

Kulonen tunnetaan Lada- ja ABC-huoltoasemaharrastajana. ABC-asemia hän alkoi kiertää kymmenisen vuotta sitten, Ladat ovat kiehtoneet jo 30 vuotta. Nykyään Kulonen ajattelee, että parinetsintä on hänen pitkäaikaisin harrastuksensa.

Kun perinteiset sinkkuryhmät eivät ole tuottaneet tulosta, Kulonen on kokeillut myös muita väyliä. Keväällä hän kirjoitti kirjeen uuden tuotantokauden yhdelle Maajussille morsian -tosi-tv-sarjan osallistujista. Eduskuntavaaliehdokkaana Kulosen flaijerissa luki muiden perustietojen lisäksi siviilisääty: ”sinkku”.

”Ajattelin, että vaikka en pääsisikään kansanedustajaksi, voisin maksimoida kampanjoinnin hyödyn. Ehkä joku kiinnostuisikin sinkkuudestani ja rakkaus syntyisi vaaliteltalla”, Kulonen miettii.

Maajussittarelta Kulonen ei saanut vastakaikua. Se harmitti, sillä Kulonen oli ehtinyt jo miettiä, miten elämän järjestäisi. Vähän oli jännittänytkin.

”Olisimme sopineet hyvin yhteen. Toisaalta olin vähän kauhuissanikin. Mitä jos tästä oikeasti tulee jotain, vieläkö sitä osaisi olla parisuhteessa”, Kulonen pohtii.

Maajussittaren Kuloselle vinkkasi työkaveri, joka oli sitä mieltä, että he sopisivat yhteen.

”Jälkeenpäin toinen kaveri lohdutti, että ehkä sillä on ongelmia verotuksen kanssa ja siksi pelästyi”, Kulonen nauraa.

”Toki syynä saattoivat olla vaikka ikäero tai poliittinen kanta.”

Kulosen Lada-harrastus näkyy kotitalon pihamaalla.

Jos Kuloselta olisi kysynyt aiheesta 10 vuotta sitten, haastattelussa olisi voinut olla surumielisempi sävy. Kolmekymppisinä ihmiset ympärillä alkoivat perustaa perheitä. Toisaalta hän ei ole niinkään verrannut itseään muihin kuin pohtinut, miksi ei saavuta unelmaansa.

”Miksi en kelpaa? Jos tietäisin syyn, se helpottaisi”, Kulonen pohtii.

Naisilta saatu palaute on ollut ystävällistä, mutta torjuvaa: mukava mutta liian erikoinen.

Kulonen kuvailee itseään hiljaiseksi ja rauhalliseksi ihmiseksi, joka ei tee itsestään numeroa. Työkaverit ovat kehuneet mukavaksi ja älykkääksi. Veroasiantuntijan työstään Kulonen nauttii. Hän hoitaa perintäasioihin ja ulosottoihin liittyviä lausumia. Pitkä kokemus tuo varmuutta työhön.

Kulonen haluaa myös voida olla sellainen kuin on. Hän ei ymmärrä Instagram-maailmaa, jossa ihmisten elämät näyttävät tahrattomilta kuin huolettoman tarkasti kattauskuvaan asetellut pöytäliinat.

”Ylipäätään pöytäliinat? Mihin niitä tarvitsee? Ihmisillä on niin paljon asioita, joita en ymmärrä ollenkaan”, Kulonen sanoo.

Janakkalan Leppäkoskella Kulonen on asunut vuodesta 2004. Talossa ei ole juoksevaa vettä eikä sisävessaa. Kulosella on käytössään myös kerrostaloyksiö, jonka hankki muutama vuosi sitten ”kaupunkiasunnoksi”.

Kulosella itsellään ei ole kriteerilistaa. Hän toivoo, ettei toinen osapuoli ottaisi aina kaikkea kovin vakavasti.

”En voi sanoa mitään tietynlaista. Rehellisyys, rentous ja hyvä fiilis ovat minulle tärkeitä”, Kulonen luettelee.

Silti hän ei ajattele, että rima olisi matalalla. Kulonen on tottunut olemaan yksin ja kynnys muuttaa tuttua elämäntapaa on korkealla. Mitä jos seurustelukumppani ei katsoisikaan hyvällä sitä, että Kulonen säilyttää kodissaan Ladan osia keittiön kaapeissa?

”Entä jos seurustelu olisikin hirveä pettymys, eikä yhtään sellaista kuin olen kuvitellut?”

Eniten Jussi Kulonen kaipaa parisuhteelta läheisyyttä. Häneen ei tarvitse ripustautua, kummallakin saa olla oma elämä.

Hän on käynyt muutamilla treffeillä ja tapaillut paria ihmistä pidempäänkin. Kulosen mukaan niissä on kuitenkin ollut kyse enemmän seksistä kuin seurustelusta. Toinen osapuoli on ollut tahollaan huonosti voivassa parisuhteessa ja etsinyt siihen ratkaisua.

Sinkkuelämällä on rempseä kaiku, jota Kulonen ei ole voinut allekirjoittaa.

”Kadehdin niitä sinkkuja, jotka ottavat ilon irti sinkkuajasta seurustelusuhteiden välillä. Se on ihan eri asia kuin se, että on ollut sinkkuna aina.”

Nykyään hän näkee parisuhteessa ja ikisinkkuudessa myös humoristisen puolen. Toisaalta hän pelkää, että ihmiset alkavat ajatella, ettei hän ole tosissaan asian kanssa.

”Minä haluan ihan vakavissani mennä naimisiin. Avioliitto on avioliittolaissa määritelty lakisääteinen sopimus. Virkamiesminä puskee esiin: Kaikki mikä on laissa määritelty, on vakavasti otettavaa toimintaa”, Kulonen sanoo.

Eniten Kulonen kaipaa parisuhteelta läheisyyttä. Häneen ei tarvitse ripustautua, kummallakin voi olla oma elämä. Halailua ja pussailua saa silti olla.

”Ehkä minä kuitenkin olen vähän romantikko”

Kesällä Kulonen aikoo kiertää tapahtumissa ja jatkaa tyttöystävän etsintää.

”Aina toivon, että tämä olisi se rakkauden kesä. Vaikka helluntai taas menikin jo.”