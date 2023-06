Tässä ovat Miss Suomi -kisan semifinalistit – Pirkanmaalta mukana SM-mitalisti ja legendaarisen ikirokkarin lapsenlapsi

Semifinaaliin pääsivät kisaajat Tampereelta, Pirkkalasta ja Kangasalta. Finalistit nimetään elokuussa.

Aamulehti

Vuoden 2023 Miss Suomi -kilpailun 20 semifinalistin nimet julkaistiin keskiviikkona 7. kesäkuuta Helsingissä. Loppukilpailuun päässeet julkaistaan elokuun puolivälissä. Mukana nyt alkaneessa semifinaalivaiheessa on neljä pirkanmaalaista kisaajaa.

Finaali nähdään Eveo-kanavalla suorana lähetyksenä 9. syyskuuta. Järjestäjän mukaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa finaalikatsomoon Järvenpäähän voi ostaa myös pääsylippuja. Aiemmin tilaisuus oli suunnattu vain kutsuvieraille. Loppukilpailun tuomaristoon kuuluu esimerkiksi viulisti Linda Lampenius.

Maisa Alatalo kertoo esittelytekstissään, että ihmisen omalla sanomalla on valtava voima.

Maisa Alatalo on 21-vuotias kiinteistönvälittäjä Tampereelta. Hän kertoo olevansa pirteä, positiivinen, päämäärätietoinen ja omaa polkua kulkeva nainen. Hän toimii laillistettuna kiinteistönvälittäjänä sekä osakkaana markkinointiin erikoistuneessa firmassa yhdessä äitinsä ja siskonsa kanssa. Vapaa-ajalla Alatalo liikkuu aktiivisesti. Julkisuus on tullut kisaajalle tutuksi lapsuudesta saakka, sillä hänen isoisänsä on laulaja Mikko Alatalo.

Kisatiedotteessa Jenna Rintamäki kertoo voittaneensa koulunsa shakkimestaruuden.

Jenna Rintamäki on 23-vuotias yrittäjä Kangasalta. Hammaslääketieteen kandidaatti on ollut mukana perustamassa kahta rekrytointialan yritystä, joista toisen toimitusjohtaja hän on. Hän on asunut Amerikassa ja opiskelee tällä hetkellä Latviassa. Matkustamisen lisäksi Rintamäki kertoo rakastavansa liikuntaa. Hän on tanssinut balettia kymmenen vuotta.

Wilma Malin haluaisi joskus työskennellä kriisialueilla vapaaehtoisena lääkärinä.

Wilma Malin on 22-vuotias voimistelija Pirkkalasta. Hän haki keväällä opiskelemaan lääketiedettä. Malin on entinen maajoukkuevoimistelija. Hän aloitti telinevoimistelun jo ennen kouluikää ja voimisteli kilpatasolla yhteensä 16 vuotta. Hänellä on kymmenen SM-mitalia esimerkiksi junioreiden SM-kultamitaleja sekä naisten SM-hopeamitaleja. Hän on edustanut Suomea Pariisin maailmancupissa.

Rimi Riutta nautti jo lapsena pitkistä hiuksistaan.

Rimi Riutta on 25-vuotias opiskelija Tampereelta. Hän toivoo, että voisi olla esimerkillään luomassa suopeampaa yhteiskuntaa, jotta jokaisella olisi mahdollisuus normaaliin elämään omana itsenään. Jo lapsena Barbie-nuket kiinnostivat häntä enemmän kuin leluautot ja hän vaati aina vanhempia ostamaan uusia peruukkeja sekä kynsilakkaa. 19-vuotiaana Riutta aloitti sukupuolenkorjausprosessin. Esittelytekstinsä mukaan se pelasti hänen elämänsä.