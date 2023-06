Tamperelaismies järjestää rikkaille sitä, mitä ikinä nämä keksivät pyytää – Jussi Lehtisellä on vain yksi vaatimus

Jussi Lehtinen on ponnistanut omalaatuista reittiä tamperelaisista lähiöitä Ranta-Tampellassa asuvaksi ammattipalvelijaksi. Lehtinen saa yhteydenottoja kaikista yhteiskuntaluokista. Tässä jutussa hän kertoo erikoisesta työstään. ”Joskus asiat, joita pyydetään, ovat ihan sopimattomia.”

KUN hyvin varakas ihminen haluaa äärettömän prameat juhlat tai Leijonien paidan nimikirjoituksella, silloin tamperelaisen Jussi Lehtisen puhelin soi. Lehtinen on concierge, jonka työnä on järjestää rikkaille sitä, mitä ikinä nämä keksivät pyytää. Ainoa vaatimus on se, että laillisuuden rajoissa on pysyttävä.