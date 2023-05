Main ContentPlaceholder

Jarmo Pirttiniemi herätti legendaarisen keikkapaikan henkiin: ”Haluan tuoda vanhalle kotikylälle uutta eloa”

Perinteikäs maamiesseurantalo Pälkäneen Rautajärvellä on toiminut kevään mittaan pitkästä aikaa vakituisena elävän musiikin areenana. On kuultu niin bluesit, heavyt kuin humpat. Eloa Rautahoviin ja koko pikkukylälle on puuhaillut taannoin kotiseudulleen palannut Jarmo ”Pirttis” Pirttiniemi.

Ikuiseksi punkkariksi tunnustautuva Jarmo ”Pirttis” Pirttiniemi halusi antaa kotikylälleen jotain takaisin niistä hyvistä musiikkieväistä, jotka hän aikanaan sai.

Rautahovin yläkerrassa soi rockabilly. 1970-luvun fifties-buumin kotimaisen kärkinimen Teddy & the Tigersin ensialbumi Boppin’. Ja autenttisesti C-kasettimuodossa, vaikka eletään kevättä 2023. Pälkäneen Rautajärvellä sijaitsevan maamiesseurantalon yläkerran huoneiston on vuokrannut nimiinsä samalta kylältä aikoinaan maailmalle lähtenyt musiikin monitoimimies Jarmo ”Pirttis” Pirttiniemi, 59. Siellä hän säilyttää mittavaa C-kasettikokoelmaansa, äänittelee demoja niin omien kuin tuttaviensa musiikkiprojekteissa ja nyt myös järjestelee elävän musiikin tapahtumia alakerran juhlasaliin.