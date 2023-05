Työstään ylpeä putkiasentaja Viljami Turve Kangasalta voitti Taitajien Taitaja -palkinnon

Nuoren miehen kesätyö LVI-alan yrityksessä vaihtui oppisopimukseksi, ja nyt luvassa on jo vakituinen paikka. ”Pidän hoksottimia vaativasta työstä, jossa saa käyttää kädentaitoja”, sanoo 19-vuotias Viljami Turve.

Aamulehti

Viljami Turve teki suunnanmuutoksen opiskeltuaan ensin kaksi vuotta Kuhmoisten yhtenäiskoulun lukiossa. ”En ole lukuaineiden ystävä, vaan käytännön tekijä. Kädentaidot ovat olleet minulla hallussa pienestä pitäen. Olin kova poika rakentamaan esimerkiksi puumajoja, ja meillä kotona maalla sai tehdä ja puuhata kaikenlaista luovaa. Jätin lukion ja hakeuduin Tampereen seudun ammattiopistoon.”

Putkialan opinnot Tredussa osoittautuivat oikeaksi ratkaisuksi. ”En tiennyt alun perin putkialasta juuri mitään, mutta kiinnostuin, koska se vaikutti mukavan tekniseltä, kekseliäisyyttä vaativalta alalta, jossa on hyvät työllistymismahdollisuudet. Opetus on ollut hyvää ja rentoa. Uutta asiaa on tuotu eteen joutuisasti, mutta juuri sopivassa tahdissa.”

Kuka? Viljami Turve Syntynyt: Vuonna 2003 Kuhmoisissa. Asuu: Kangasalla. Koulutus: Valmistuu tänä keväänä Tredun talotekniikan perustutkinnon putkiasennuksen koulutusohjelmasta. Perhe: Vanhemmat ja neljä sisarusta. Tv-julkisuus: Turve on mukana Nelosen kanavilla touko–heinäkuussa näytettävässä Amispäiväkirjat-sarjassa, jossa seurataan seitsemän ammatillisessa koulutuksessa opiskelevan nuoren elämää.

Tarvitaan hahmotuskykyä

Pirkkalassa sijaitseva LVI-Pitkälä Pirkanmaa oy otti nuoren miehen ensin kesätöihin ja jatkoi työsuhdetta oppisopimuskoulutuksena. ”Tarkoitus on aloittaa vakinaisena työntekijänä kesäkuun alussa. Työ on ollut juuri niin mielenkiintoista kuin toivoinkin. Kekseliäisyyttä ja hahmotuskykyä tarvitaan esimerkiksi maalämpöpumppua asennettaessa, jotta lopputulos on järkevä käyttää ja huoltaa ja lisäksi siistin näköinen. Putkien viennit on nähtävät etukäteen silmissä ja vielä niin, että homma hoituu olemassa olevilla tarvikkeilla.”

Oman alansa lähettilääksi nimetty Turve haluaa hälventää yhden työhönsä liittyvän harhaluulon. ”Sen, että putkiasentajan työ olisi likaista. Minulla ei ole vuoden aikana tullut vielä sellaista tilannetta eteen. Raskasta työ sen sijaan on, kun koko ajan viedään, tuodaan, kuljetetaan, kiivetään tikkaita ja rappuja ylös ja alas. Täytyy olla kaikin tavoin hyvässä kunnossa, että jaksaa pitkiä päiviä. Lisäksi on huolehdittava hyvästä ergonomiasta.”

Juhlapäivä tiistaina

Tredun Pyynikin toimipisteessä vietettiin tiistaina harvinaista juhlahetkeä, kun opiskelija Viljami Turpeelle luovutettiin tämän vuoden Taitajien Taitaja -palkinto. Turve voitti viime viikolla käydyssä valtakunnallisessa kilpailussa lisäksi putkiasennuksen kisalajin.

Palkintoperusteissa todetaan, että Taitajien Taitaja 2023 on ylpeä omasta osaamisestaan, ammatistaan ja ammatillisesta koulutuksestaan. Lisäksi hän on ulospäin suuntautunut, positiivisesti asioihin suhtautuva henkilö, joka toimii oman ammattialansa ja koko ammatillisen koulutuksen lähettiläänä.

Lue lisää: Näin paljon ammattikoulun käynyt voi tienata: kävimme läpi kaikki Tredun perustutkinnot – Tässä ammatissa jopa yli 4 600 euron kuukausipalkka

Sähköauto alle vuodeksi

Kultamitalin, kunniakirjan ja 800 euron rahapalkinnon lisäksi Turve sai vuodeksi käyttöönsä täyssähköisen C40-mallin Volvon. Autot ja niiden tuunaaminen ovat aina kiinnostaneet häntä. ”Vuokrasimme juurin kavereiden kanssa Lempäälästä tallin, jossa laitamme autojamme. Itselläni on dieselkäyttöinen Audi A5 vuosimallia 2008. Siinä riittää ehostamista. Volvolla tulee varmaan ajettua jotain pitempiä reissuja kesällä. Onhan se hieno palkinto.”

Turpeen ammattitaidosta oli jo kaveriporukassa apua, sillä hän huolehti yhteisen tallin vesipisteiden ja vessan asennuksista. Hänen tulevaisuuden suunnitelmissaan on ensi tammikuussa alkava varussotilaspalvelus. ”Myöhemmin elämässä tavoitteena on oma talo ja hyvä, tavallinen, huoleton elämä sillä tavalla, että saan käydä töissä.”

Palkittuja Tredu menestyi Tampereen seudun ammattiopisto Tredu kilpaili nuorten ammattitaidon Suomen mestaruuksista 24 finalistin voimin viime viikolla järjestetyssä Taitaja 2023-suurtapahtumassa. Pirkanmaalaisjoukkue saavutti kaksi SM-kultamitalia, seitsemän SM-hopeamitalia ja neljä SM-pronssimitalia.

Aamulehti ja Nelonen Media kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.