Tamperelainen rojalisti Tiina Nuutila, 52, liimautuu lauantaiksi katsomaan kuningas Charlesin päivää – tällaisia asioita hän seuraa

Kruunajaispäiväksi tamperelainen rahoituspäällikkö kattaa evääksi ainakin kuohuvaa, kolmiokurkkuleipiä sekä marjamarenkikermaa. Kommenttiviestit tapahtumista lähtevät ystäville.

Yhdistyneen kuningaskunnan kuningas Charles kruunataan yhdessä kuningatarpuoliso Camillan kanssa lauantaina 6. toukokuuta Lontoon Westminster Abbeyssä. Kun monissa kodeissa lauantaina vasta asetutaan television ääreen katsomaan tapahtumia, tamperelainen rahoituspäällikkö Tiina Nuutila, 52, on viihtynyt ruudun humussa jo tunteja. Hän aloittaa tapahtumien seuraamisen kansainvälisiltä kanavilta heti herättyään. ”Bongailen vieraita, jotka saapuvat kirkkoon tosi ajoissa.”

Nuutila ei tiedä ennalta, keitä kaikkia kruunajaistilaisuuteen on kutsuttu, mutta hän valvoo ihmisvirtaa etsien esimerkiksi brittijulkkiksia, jotka ovat osallistuneet kruunattavan kuninkaan suojelemiin hyväntekeväisyysprojekteihin.

Nuutilaa, kuten koko maailmaa, kiinnostaa tietysti, millaisen roolin kuninkaan nuorimmainen prinssi Harry saa tilaisuudessa. Mihin hänet on asetettu istumaan? Millaiset välit Harrylla ja prinssi Williamilla näyttää olevan? ”On tosi surullista, että veljekset ovat riidoissa. En silti usko, että kruunajaiset ovat sovun hetki.”

Kokenut rojalisti

Englannin kuninkaallisten juhlat ovat olleet Nuutilalle itsestäänselviä televisiopäiviä jo lapsuudesta saakka. Jopa nykyiset työkaverit tietävät, että juhlapäivinä hän käyttää lomiaan. ”Catherinen ja Williamin häät osuivat vuonna 2011 perjantaille. Se oli minulle siis häälomapäivä”, hän muistelee. ”Piti saada paneutua asiaan kunnolla.”

Nuutila ei kokoa ympärilleen kisakatsomoa. Hän haluaa keskittyä yksin ohjelmaan. Puoliso tai kaksi aikuista tytärtä saattavat toki asettua hetkeksi television äärelle, mutta koko päivää muut eivät jaksa juhlallisuuksia seurata.

Nuutila vaihtaa mielipiteitä tapahtumista Whatsappin välityksellä. Viestejä lähtee ystäville ja erityisesti pikkusisko Lotalle. Pöytään hän kattaa ainakin kuohuviiniä, kurkkukolmioleipiä ja marjamarenkikermaa eli eton messiä. ”Myös gin & tonic saattaa tulla illan mittaan kysymykseen. ”Mitään lippusiimoja en virittele, mutta kattauksista jaamme kyllä ystävien kanssa kuvia.”

Nuutilan suosikkeja hovitapahtumista ovat kuninkaalliset häät. Kruunajaisissa on kuitenkin omaa ainutlaatuisuuttaan. ”Toivoin, että ehtisin elämässäni vielä nähdä myös prinssi Williamin kruunajaiset”, hän sanoo. ”Mutta katsotaan, kuinka pitkä valtakausi tässä ensin tulee. Windsorit ovat järjettömän pitkäikäisiä.”

Diana ensimmäinen

Kuten monille 1970-luvun lapsille, vuonna 1961 syntynyt Walesin prinsessa Diana oli Nuutilalle ensimmäinen samaistuttava, oikea prinsessa. Nyt kruunattavan kuningas Charlesin ensimmäinen puoliso ja tämän lasten äiti pysyi Nuutilan ihanteena kuolemaansa saakka.

”Dianan ja Charlesin häiden jälkeen tulivat perässä sitten Sarah Fergusonin ja prinssi Andrewin häät”, Nuutila muistelee. ”Olin esiteini, ja totta kai niitä silloin tuijotettiin vanhempien kanssa televisiosta.”

Nuutilan lapsuusperhe vietti monena kesänä viikkoja Lontoossa perheen isän työn takia. Niinpä perheen tytöt saattoivat helposti kerätä tabloid-lehdistä materiaalia suosikkiprinsessoistaan.

Kuka? Tiina Nuutila Asuu: Tampereen Amurissa. Ammatti: Rahoituspäällikkö. Ikä: 52. Perhe: Mies ja kaksi aikuista tytärtä. Harrastaa: kulttuuria laajasti laidasta laitaan. Suurin harrastus on kuitenkin Pokemon gon pelaaminen. Tasolla 50. Pelannut alusta saakka eli vuodesta 2016. Kilometrejä pelin parissa kertyy viikossa noin 50. Oho: Seuraa mielellään brittikuninkaallisten elämää. Nuutilalle se on pikantti lisä elämään. Hän ymmärtää kuitenkin myös Britannian tasavaltalaisuutta kannattavia asukkaita.

Viime vuosina Nuutila on seurannut Netflixin kuninkaallisista kertovaa The Crown -sarjaa. Vaikka hän pitää mielessään, että sarja ei ole dokumentti, se on nostanut esiin monia vanhempia historiallisia hetkiä, joista Nuutila etsii lisätietoa myöhemmin.

Ystävätkin tietävät, että Nuutila rakastaa kuninkaallisia. Lahjaksi on tullut esimerkiksi satukirja kuningattaren elämästä.

Sarjan viimeisiä kausia varjostaa prinsessa Dianan kuolema. Se on Nuutilasta niin surullinen asia, kuten prinsessan kohtalo muutenkin, että sen ajatteleminen tekee yhä apeaksi. Hän muistaa tarkalleen päivän, jolloin prinsessa vuoden 1997 elokuussa kuoli. Se oli sunnuntai ja Nuutilan ja hänen tulevan puolisonsa kuuliaispäivä. Aleksanterin kirkkoon oli kokoontumassa lähisukua. ”Aamulla mieheni näki tekstitelevisiosta, että Diana on kuollut.” Nuutilan kiinnostus siirtyi television seuraamiseen ja kuulutukset jäivät toiselle sijalle. ”Siskoni oli lähdössä juuri Lontooseen. Matkan luonne muuttui täysin. Hän oli jopa seuraamassa, kun prinsessan arkku kuljetettiin hitaasti hautajaisia kohti läpi ihmismeren. Vaikka ei olisi edes rojalisti, kaikki varmasti pitävät sitä päivää historiallisena.”

Nykyään Nuutila iloinen myös kuningas Charlesin ja hänen uuden puolisonsa, tulevan kuningatar Camillan puolesta. ”Lapsena sitä ei ymmärrä historian painolastia. Mielestäni he ovat nyt hyvä pari. Tavallaan se ei ole heidän vikansa, että tässä oli näitä välivaiheita, kunnes he pääsivät takaisin yhteen.” Kuningatarpuoliso on tärkeä tuki kuninkaalle.

”Se, että Camillasta nyt tulee lopulta kuningatar, ihmetyttää minua edelleen, mutta se on silti hyvä asia. Hän olisi ollut se oikea alusta asti.”

Williamin asema

Windsorien suvun tosielämän käänteissä on riittänyt enemmän yllätyksiä kuin käsikirjoittajat voisivat keksiä. Nuutila kertoo, että kuninkaallisissa häntä kiehtovat historia, perinteet, mutta toki myös viihdearvo. ”Totuus on ollut taruakin ihmeellisempää, kun miettii, mitä siinä perheessä on sattunut ja tapahtunut.” ”Seuraavaksi on mielenkiintoista nähdä, miten prinssi Williamin asema muuttuu. Hän on kuningas Charlesin kanssa hyvä parivaljakko. He linjaavat yhdessä aika paljon asioita. Kuningas Charles tarvitsee poikansa tuen, ja prinssi William perheineen tuo nuoruutta ja tuoreutta hoviin.”

Lauantain tapahtumista jää muistoesineitä Nuutilan kotiin. Viimeksi Lontoossa käydessään hän osti kuninkaan kuvalla koristellun keittiöpyyhkeen sekä joulukuusen koristeen.

Virallisten kruunajaisten päätyttyä Nuutila aikoo seurata jälkipuintia sekä seuraavan päivän konserttia, jossa esiintyy moia tähtiä. Sunnuntaina aikaa saattaa silti jäädä jo muullekin.

Viimeksi Lontoossa käydessään Nuutila osti kuninkaan kuvalla koristellun keittiöpyyhkeen, sekä joulukuusen koristeen. Jotain vihiä kruunajaispäivästäkin näkyi jo. ”Osallistuimme tuolla reissulla 30 hengen opastettuun kierrokseen Buckinghamin palatsissa. Saimme nähdä tilan, jossa kuningas ja kuningatar harjoittelivat tulevia kruunajaisjuhlallisuuksia. Sinne oli rakennettu jopa käytävät Westminster Abbeysta”.