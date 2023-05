Tredun kuraattori Hanna Hakala on nähnyt läheltä nuorten mielenterveyden ongelmien määrän kasvun – ”Joskus minunkin silmäni kostuvat”

Kuraattorin työssä voi kohdata mitä tahansa. Hanna Hakalan pitää olla aina valmis katsomaan kaikkea ulkopuolelta ja olemaan aikuinen. ”En tiedä, mitä enää säikähtäisin.”

Kuraattori Hanna Hakala sanoo, että olisi kiva kuulla, mitä joillekin sellaisille kuuluu, joita on auttanut pidempään. ”Ilmoitustaululla on joitakin kiitoskortteja. Ne tuovat iloa pitkään!”

”Jos sinulla on ongelmia, tule sisään ja kerro niistä. Jos sinulla ei ole, tule sisään ja kerro miten se on mahdollista.”

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kuraattorin Hanna Hakalan työhuoneen ovessa on teksti, jonka edessä moni pysähtyy miettimään ja punnitsemaan, kumpi tilanne on päällä. Jokaisella on silti lupa koputtaa, ja ainakin symbolisesti Hakalan ovi on aina auki tulijoille – tietysti huoneen ovi on kiinni, kun sisällä käsitellään opiskelijan asioita.