Amerikkalainen Kieran Hegarty rakastui Euroviisuihin niin, että halusi muuttaa Eurooppaan – nyt hän asuu Tampereella ja on viisufani henkeen ja vereen: ”Menetän järkeni jos ja kun Suomi voittaa”

Tampereella asuva amerikkalainen Kieran Hegarty rakastaa Euroviisuja. Hänellä on paljon ystäviä viisuyhteisössä: ”Heistä on ihan hullua, että minä olen juuri nyt Suomessa, kun Käärijä-innostus on päällä.”

Kieran Hegarty myöntää, että euroviisufanit ovat ihan hulluja ja kannustavat kaikkia maita. ”Satunnainen katsoja voi rauhassa katsella lähetystä kotisohvalla, pisteyttää, arvioida ja nauttia eri tavalla. Fanit yksinkertaisesti bailaavat täysillä ja vasta vähän myöhemmin palaavat esityksiin ja katsovat niitä eri näkövinkkelistä.”

Opettaja on myöhässä, joten Kieran Hegarty avaa tietokoneen ja Wikipedian. Nuorella amerikkalaisella on tapana selata satunnaisia artikkeleita, upota mielenkiintoisiin aiheisiin ja ottaa selvää erikoisista asioista. Keväällä 2014 Wikipedian etusivulla on kuva parrakkaasta naisesta: itävaltalainen Conchita Wurst on juuri voittanut Euroviisut, ja Hegarty klikkaa artikkelin auki.