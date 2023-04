Joku jäi paikalle vahingossa, toinen tuli varta vasten, ja kumpikin löysi itsensä Tavara-aseman tanssilattialta. Kasaridisko on monelle nostalgiaa, mutta uppoaa yhtä lailla kaikenikäisiin.

”Kasarissa on kiva vanhan ajan viba. Se on huoletonta ja eri tavalla rentoa”, kertovat 1990-luvulla syntyneet Emmi Alanen ja Renetta Kaarela.

Tavara-aseman 80’s All the Way -bileissä alle 30-vuotiaat ovat selvä vähemmistö, joten Alasen ja Kaarelan ajatuksen allekirjoittaa suurin osa paikalla olijoista. Nykypäivän konerytmit eivät iske, tai jos iskevätkin, on mukava kokea välillä jotain muuta. Rentous ja harmiton Miami vice -tyylinen pöyhkeys tuntuvat vapun korvilla mukavalta.