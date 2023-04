Vapauttava muutos asusteissa saa nyt hymyn ihmisten huulille: ”Tuntuu ihanalta, kevyeltä!” – katso iloinen kuvagalleria

Vesa Puumala ja Outi Järvensivu olivat vaihtaneet kevätkengät jalkaansa ensi kertaa pääsiäisenä. He kuvailivat tunnetta hienoksi. Askel keveni. Järvensivu on huomannut, että ihmiset käyttävät nyt värikkäämpiä vaatteita kuin talvella. ”Ihmiset ovat nyt paljon iloisempia, he hymyilevät, eivätkä kulje naama vääränä”, Puumala jatkoi.