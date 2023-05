Main ContentPlaceholder

Ihmiset

Vilppulan vankilassa on myymälä, jonne uudet asiakkaat arkailevat astua sisään: ”Ei tämä mikään leikkipaikka ole” – kävimme katsomassa, mitä tehdään puutarhassa muurien sisällä

Vilppulassa on 73-paikkainen avovankila, jota on sanottu Suomen kauneimmaksi. Puutarhuri Mika Junikka on työskennellyt vankilan kauppapuutarhan työnjohtajana jo 25 vuotta. Työvoimana toimivat vangit.

Hortonomi Mika Junikka on työskennellyt Vilppulan vankilan kauppapuutarhan puutarhurina 25 vuotta. Hän toimii myös vankilan työnjohtajana.

Aamulehti, Mänttä-Vilppula Ei uskoisi, että olemme vankilan alueella. Vilppulan vankilaa sanotaan Suomen kauneimmaksi. Vanhojen puiden keskeltä kohoavat 1900-luvun alun jugendtyyliset rakennukset ja vieressä lepää Ajosjärvi. Puutarharakennus näyttää samalta kuin muutkin kauppapuutarhat. Työntekijät vaan ovat vankeja.