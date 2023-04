Ella Kangasalusta ei enää kestänyt katsella sivusta huonoa käytöstä somessa – Nyt hän käy puhumassa nuorille nettikiusaamisesta: ”50–60-vuotiaat näyttävät todella huonoa esimerkkiä”

Itsekin nettikiusaamista kokenut Kangasalusta puhuu kouluvierailuilla myös digitaalisesta jalanjäljestä ja siitä, mitä ja miten somessa kannattaa julkaista. Hänen mielestään somessa on paljon hyvääkin, mutta ihmisten pitäisi ensin opetella käyttäytymään.

20-vuotias Ella Kangasalusta on ollut sosiaalisessa mediassa alakouluikäisestä lähtien. Hänelle some on kuin päiväkirja, ja varsinkin Instagramin kuvasyöte on täynnä arvokkaita hetkiä elämästä. Vuoden verran hän on tehnyt aktiivisemmin somea ilman tavoitteita, ja nyt esimerkiksi Tiktokissa seuraajia on yli 50 000. Sosiaalinen media on hänelle tärkeä paikka yhteydenpitoon, verkostoitumiseen ja nyt myös työntekoon