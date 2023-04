Hiki virtasi, kun pastoria tatuoitiin – Tämän tamperelaisille tärkeän kuvan Jiri Santaharju halusi hauikseensa

Pääsimme seuraamaan tamperelaisen pastorin Jiri Santaharjun tatuointia. Hän otti Hugo Simbergin Kuoleman puutarhasta tutun luurangon hauikseensa. Hengelliset tatuoinnit kertovat kantajastaan ja muistuttavat tärkeistä asioista.

Tatuointitaiteilija Arielle North kokee Kuoleman puutarhan itselleenkin merkitykselliseksi, koska hänellä on maisemasuunnittelijan koulutus. North on tehnyt tatuointeja reilun vuoden. Pastori Jiri Santaharju otti neljännen tatuointinsa.

Aamulehti

Tatuointistudio löytyy Näsilinnankadun kerrostalon sisäpihalta, kun nousee portaat ylös. K.ink-liikkeen sisustus on iloinen sekoitus Hello Kittyä, pörrökehyksisiä peilejä, Bratz-nukkeja, pinkkejä lavereita, voimalauseita ja pannullisia kahvia. Eteisessä olevien kenkäparien tungos kertoo, että liikkeessä on muitakin kuin toimittaja, kuvaaja ja tatuoitava pappi.