Avuliaat tamperelaisnaiset kolasivat viisi tuntia silkasta tekemisen riemusta – pian he käyvät suuren lumivuoren kimppuun

Tamperelaiset naapurukset Pirjo Vahe ja Liisa Hannula kolaavat talkoilla. Oman taloyhtiön lisäksi he auttavat naapuritaloja ja onpa heidät nähty lumitöissä läheisen kaupan pihassakin.

Aamulehti

Jos Tampereella jaettaisiin Vuoden naapuri -palkinto, hyviä ehdokkaita olisivat Lentävänniemessä asuvat Liisa Hannula, 70, ja Pirjo Vahe, 64. Ahkerat ja avuliaat naapurukset ovat jo vuosien ajan tehneet oma-aloitteisesti taloyhtiönsä pihan lumityöt. Tiistaina he paiskivat hommia aamuseitsemästä asti siihen malliin, ettei lopulta paikalle ehtineelle kiinteistöhuollolle jäänyt muuta tehtävää kuin lumikasojen pois siirtäminen.

Taloyhtiössä on suuri yhteispiha naapuritalojen kanssa, ja kolattavaa riittää myös niin sanotulla alapihalla. Hannula ja Vahe tekevät lumitöitä myös pysäköintialueella ja puhdistavat jopa autoja lumesta. ”Olemme tietenkin kysyneet luvan autonomistajilta. Usein kolaamme myös naapurikiinteistön pihassa, sen verran ’hulluja’ me olemme. Talkootyö on meille ilo, ei velvollisuus. Samalla saamme ulkoilla, ja lihasvoima kasvaa kuin itsestään.”

Lue lisää: Muistatko vielä nämä loppukevään lumikaaokset? Lumi yllättää keväällä melkein joka vuosi samaan aikaan

Toisten auttaminen tuntuu molemmista mukavalta. ”Tässä asuu paljon meitä vanhempia ihmisiä. Naapuritalon pihasta lähti juuri autolla liikkeelle eräs 87-vuotias herra, joka sai meiltä apua auton ja sen ympäristön puhdistuksessa.”

Yksi naisten naapureista on 76-vuotias Pekka Ruohonen, joka huikkasi tiistaiaamuna kiitoksensa talkoolaisille. ”Mukava lähteä liikkeelle, kun lumityöt on tehty. Kiitos teille!”

”Meillä on syntynyt lumitöitä kohtaan ihmeellinen himo. On kiva saada piha puhtaaksi. Ihan ensimmäiseksi kolasimme aamulla pelastustien kulkukuntoon”, Pirjo Vahe (vas.) ja Liisa Hannula kertoivat.

Hannula ja Vahe on nähty kolaamassa jopa läheisen K-kaupan tuntumassa. ”Siihen oli aurattu korkea valli, josta oli paha kulkea. Kolasimme väylän kaupalle asti.”

Lumivuori kutsuu

Taloyhtiön pihaan syntyi viime keväänä valtava, sepelintäytteinen lumivuori, jonka kimppuun Hannula ja Vahe kävivät huhtikuussa. ”Pari viikkoa siihen meni ennen kuin saimme vuoren matalaksi. Se oli kovaa hommaa, sillä vuori oli sisältä jäässä. Oma työnsä oli sepelin pois siivoaminen. Nyt meitä odottaa samanlainen urakka tänä keväänä.”

Eikä tässä kaikki. Naapurukset tekevät talkootöitä myös muuten kuin kolan, lapion ja haravan varressa. ”Pari viikkoa sitten pesimme rappukäytävän raput vedellä ja saippualla.”