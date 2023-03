Antti Tuisku ostaa mökin espanjalaiselta vuorelta ja aloittaa terapiatyön: ”Kyllä minä olen nyt ihan oikeasti lopettamassa”

Viimeistä kiertuettaan Tampereelta aloitteleva Antti Tuisku kertoo Aamulehden haastattelussa, miksi osti osan start up -yrityksestä ja pian myös espanjalaisia mantelipuita. Entä missä Tampereella on maailman mahtavin paikka?

Onneksi olkoon Antti Tuisku, pääset Tampereelle! Miten olet valmistautunut tähän huippuhetkeen?

”Pitämällä erityisen hyvää huolta kunnostani. Olen treenannut ihan valtavasti! Tampereella tullaan näkemään toistaiseksi elämänsä kovakuntoisin Antti Tuisku.”

Oletko tutkinut, paljonko sinulla kuluu kaloreita keikan aikana?

”Varmaan sellainen 1 000–1 500 kaloria. Jos ollaan normirundilla, missä keikka kestää noin tunnin, määrä on toki aika lailla eri kuin nyt Nokia-areenassa, jossa show kestää ilman väliaikaa kaksi tuntia.”

Kenet erityisesti odotat näkeväsi Tampereella yleisössä?

”Perheeni. Eilen juuri laitoin äidille, isälle ja siskolleni perheryhmässämme viestiä, että koska tiedän, että teillä on juhlafiilis keikan jälkeen lauantaina, niin ottakaa sen verran maltillisesti ilolientä, että minäkin ehdin mukaan.”

Mitkä kolme sanaa sinulle tulevat mieleen Tampereesta?

”Pyynikki, koskenranta ja Kauppi. Pyynikki on minulle tosi tuttu paikka jo pelkästään opiskelujeni ajalta Varalan urheiluopistossa. Se on kaunis luontokeidas. Joka kerta, kun olen Tampereella, käyn Pyynikillä käppäilemässä ja viettämässä aikaa.”

”Äidilläni ja isälläni oli vaihtoehtona, tulevatko he katsomaan kiertuettani Helsinkiin vai Tampereelle. He eivät ole koskaan viettäneet Tampereella kunnolla aikaa, eivätkä he ole oikein ymmärtäneet, mitä tämä minun Tampere-vouhotukseni on. Selitin heille, että Tampereella voi lähteä kävelemään keskustassa koskenrantaa pitkin ja nähdä esimerkiksi Finlaysonilla sellaista arkkitehtuuria, jota ei muualla näe. Viimeksi kävin Tampereella hiihtämässä Kaupissa 25 kilometriä. Ladut ovat minulle tuttuja.”

Kuka? Antti Tuisku Julkaisi ensimmäisen albuminsa vuonna 2004. Albumeita on myyty yli puoli miljoonaa. Julkaissut yhteensä 12 levyä. Palkittu seitsemällä Emmalla. Tuiskun musiikkia on kuunneltu suoratoistopalveluissa noin 250 miljoonaa kertaa. Viimeisin levy Valittu kansa nousi avausviikolla albumilistan ykköseksi ja palkittiin Emma-gaalassa. Tuleeko Antti Tuiskusta ensimmäinen kotimainen artisti, jonka konsertti myydään Nokia-areenassa loppuun kahtena peräkkäisenä iltana? Lippuja oli keskiviikkona vielä jonkin verran saatavana. Kaksi kertaa areenan on myynyt loppuun tähän mennessä vain Queen. Koko Tuiskun kiertueelle on myyty noin 60 000 lippua.

Aiotko tavata paikallisia?

”Joka ikinen kerta, kun Tampereelle tulen, tapaan ystäviäni. Ei siitä ole kuin muutama viikko, kun olin viimeksi viettämässä Tampereella viikonloppua.”

Kenet kutsuisit kanssasi Rauhaniemen saunan lauteille?

”Ystäväni Annan. Viimeksi olimme tosin niin väsyneitä, että lämmitimme oman saunan. Yleensä Rauhaniemessä tulee kyllä joka reissulla käytyä.”

Mitä arvelet tamperelaisten ajattelevan sinusta?

”Toivoisin, että tamperelaisille olisi kohta kahdenkymmenen vuoden aikana tullut selväksi, miten suurta vierasrakkautta tunnen kaupunkia kohtaan. Olen aina sanonut, että jos Suomessa pitäisi jonnekin muuttaa, niin totta kai Rovaniemi olisi ykkönen ja siitä edelleenkin haaveilen, mutta Tampere olisi kakkonen.”

”Usein, kun artistit tulevat eri keikkapaikkoihin, he vuodattavat suuret rakkaudenosoitukset kaupunkia kohtaan – ihan sama, missä ollaan. Minun tapauksessani Tampereesta on tullut oikeasti tärkeä paikka. Tämä ei ole vain sanahelinää.”

Pystytkö liikkumaan kaupungissa rauhassa?

”Esimerkiksi juuri Rauhaniemen kansankylpylä on siitä maailman mahtavin paikka, että kun istuu saunan lauteilla kaikkien muiden kanssa, niin statukset ja tittelit unohtuvat samoin tein. Saan olla Tampereella rauhassa. Välttelen kyllä myöhäisiä vuorokaudenaikoja ja paikkoja, joissa on enemmän porukkaa liikkeellä.”

Saako sinua pyytää yhteiskuvaan, jos bongaa sinut kadulla?

”Saa ehdottomasti, ja pyydetäänkin paljon. Mutta se on hauskaa, että jos pyydetään nimikirjoitusta ja vastaan että joo, monet jäävät odottamaan, että minä kaivaisin jostain taskusta nimikirjoituskortteja ja tussin. Ei kannata olettaa, että kannan aina mukanani omia kuviani.”

Aiotko palata pian alkavan tauon jälkeen estradeille?

”Kyllä minä olen nyt lopettamassa ihan oikeasti. Ihmisillä on ollut tästä ristiriitaista tietoa ja ymmärränkin sen, koska on puhuttu tauosta. En aio lyödä vetoa kenenkään kanssa siitä, että enkö voisi joskus palata. Mutta jos hypoteettisesti joskus palaisin takaisin estradeille, siihen tulisi menemään vuosia. Minulla on ollut jo pitkään olo, että haluan katsoa, mitä elämän muilla osa-alueilla on minulle annettavana.”

”Aktiivisen artistiurani jälkeen ajatukseni ovat terapiatyössä ja valmentamisessa. Olen tätä nykyä osakkaana hyvinvointi- ja mielenterveysalan start up -yrityksessä. Alan syksyn tienoilla jakaa siellä omaa asiantuntijuuttani ja osaamistani. Siirryn myös pysyvästi Espanjan kamaralle. Kotini on ollut Espanjassa jo viisi vuotta.”

Olet viime aikoina opiskellut. Onko opiskeluinto herännyt vasta aikuisena?

”Valmistuin vuonna 2019 Varalasta liikuntaneuvojaksi ja nyt viime vuoden loppupuolella Helsingin psykoterapiainstituutista ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi. Olin yläkoulussa ihan hyvä oppilas. Sieltä lähdin yhdeksän keskiarvolla. Lukio meni vähän vasemmalla kädellä, koska samaan aikaan hain jo Idolsiin ja pääsin. Kirjoitin ylioppilaaksi vuonna 2004, mutta samaan aikaan tein jo ekaa levyä Helsingissä.”

”Olen onnellinen, että olen uskaltautunut haastamaan itseäni. Se ei ole ollut minulle aina helppoa. Muistan, kun aloitin Varalan urheiluopistossa. Ensimmäisenä koulupäivänä, kun olin ajamassa Tampereelle, minun piti pysäyttää Lempäälän kohdalla auto moottoritien varteen, koska sain jonkin sortin paniikkikohtauksen. Se tuli ajatuksesta, että olen menossa kouluun enkä tiedä, miten siellä pitäisi olla ja miten ihmiset ottavat minut vastaan. Se oli tosi ahdistavaa. Mutta onneksi jatkoin matkaa, sillä Varala oli yksi elämäni hienoimmista kokemuksista.”

Luuletko, että sinua kaipaavat fanisi hakeutuvat pian valmennusasiakkaiksesi?

”Toivon, että minun tai kenen tahansa mielenterveys- tai valmennustyön parissa työskentelevän ihmisen kontolle hakeutuvat sellaiset ihmiset, jotka sitä apua ihan oikeasti tarvitsevat.”

Missä aiot olla 50-vuotiaana?

”Olen tehnyt esikaupat yhdestä ihanasta mökistä Espanjassa. Se on melkein kilometrin korkeudessa vuoren rinteellä. Nyt odottelen, että kyseisen pienen kaupungin kaupungintalolta saadaan kaikki tarvittavat dokumentit. Jos kauppa toteutuu, paikka tulee olemaan koirienikin paratiisi. Siellä saa olla ihan vapaana ja naapureita ei ole lähellä. Vuorilta on upeat näkymät yli kahden rantakaupungin. Tiedä vaikka alkaisin kasvattaa manteleita. Siellä on melkein kymmenen hehtaaria maita ja ne pitävät sisällään myös manteli-istutuksia. Suurin tavoitteeni tosin on, että en vaan pilaisi siellä yhtään mitään.”

Kun katsot tähänastista elämääsi taaksepäin, mikä on päällimmäinen ajatuksesi?

”Kiitollisuus. Elämässäni on ollut paljon vaikeita hetkiä ja koettelemuksia. Välillä jopa ihan kärsimystä. Mutta olen kyennyt niissäkin tilanteissa ajattelemaan, että nämä kaikki kokemukset opettavat ja vievät minua johonkin suuntaan. Nyt, kun summaa aikaa taaksepäin, näin on myös käynyt.”

Mikä teki sinusta niin rohkean kuin nyt olet?

”Olen miettinyt paljon, mitä rohkeus tarkoittaa. Luulen, että salaisuuteni on ollut se, että olen ollut aidon kiinnostunut siitä, kuka olen. Olen pyrkinyt haastamaan itseäni eri asioissa. Olen antanut itselleni luvan muuttua ja tarkastella arvojani uudelleen. Ne ovat tänä päivänä erilaiset kuin vaikka 20 vuotta sitten. Mitä rohkeammin laittaa itsensä alttiiksi ja tutkii ajatuksiaan ja mitä selvemmille vesille itsensä kanssa pääsee, sitä helpompi on elää arvojensa mukaisesti. Tämä saattaa näyttäytyä muille rohkeutena. Ehkä se on silti enemmänkin tietoisuutta siitä, mitä kuuluu tehdä.”

Mistä vielä unelmoit?

”Tasapainosta ja seesteisyydestä. Toivon, että tein oikeita päätöksiä ja olen parin vuoden päästä sopivalla tavalla jännittynyt valmentamis- ja terapiatyöstäni ja saan siitä perhosia vatsaan. Että pystyn edelleen kehittämään itseäni ja olen sopivasti kiireinen artistityön jälleenkin. En minä toivo, että pääsisin pötköttelemään loppuelämäkseni. Se olisi ehkä enemmänkin painajaiseni. Haluan tehdä asioita, olla hyödyksi ja toimia.”

Antti Tuiskun Mayhem-areenakiertue Nokia Areenassa Tampereella pe 31. maaliskuuta ja la 1. huhtikuuta.