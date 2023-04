Pirkkalassa sijaitsee koti, jossa kokonainen huone on omistettu muovipalikoille – kaikki sai alkunsa 30 kilosta Legoja

Lego Masters Suomi -ohjelman uudella kaudella kisaa pirkkalalainen pariskunta Alisa Ala-Salomäki ja Mika Mäkinen. Kummallekin Legot merkitsevät eri asioita, mutta yhdessä he ovat hyvä tiimi.

Miten sujuu työnjako kun Alisa Ala-Salomäki ja Mika Mäkinen kasaavat yhdessä Legoja? ”Minä ideoin ja olen päällepäsmäri. Mika taasen tajuaa toteutuksen insinöörimäisesti. Toki hänellä hirttää nopeammin kiinni jos joku ei toimi”, Ala-Salomäki kertoo. Entä mikä on Mäkisen mielestä Ala-Salomäen ”heikko kohta”? ”Alisan heikkous on tekniikka ja erityisesti se, että joku elementti pitäisi saada liikkumaan, mutta ei vaan liiku.”

Kolme miljoonaa Lego-palikkaa. Alisa Ala-Salomäki ja Mika Mäkinen myöntävät, että sellaisen näyn edessä taantuu ja on kuin lapsi karkkikaupassa. Lego Masters Suomi -ohjelman kilpailijoilla on käytössään kadehdittavan mittava valikoima palikoita, mutta silti kaikkein ärsyttävintä on etsiä oikeaa palaa.

