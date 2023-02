Main ContentPlaceholder

Ihmiset

Kun Susanna Jussila joutui luopumaan unelmatyöstään, toipuakseen hän keksi uuden tavan purkaa raskaita kokemuksiaan – Nyt hänen ajatuksistaan saavat lohtua muutkin

Susanna Jussilalla on Suomen seuratuin suomenkielisten runojen Instagram-tili ja työn alla väitöskirja. ”Alanvaihto on minulle jonkinasteinen tragedia. On jäänyt kysymys, miten itseni kaltainen herkkä ja empaattinen ihminen voisi tehdä työtä niin, että siinä jaksaa”, Jussila sanoo.

Runoilija ja väitöskirjantekijä Susanna Jussila kuvattiin Apian urheilukentällä, jossa hän vietti paljon aikaa lapsena ja nuorena. Valkeakosken Hakassa hänellä on yhä nimissään kolme ikäluokkien seuraennätystä. ”Yleisurheilukenttä on ensimmäinen kotikenttäni, pyhä paikka.”

Valkeakoskelta kotoisin oleva Susanna Jussila, 38, tekee väitöskirjaa, sanoittaa tunteitaan runoiksi ja puhuu kehon kuuntelemisen tärkeydestä. Yhdistelmä selvästi toimii, sillä Valkeakosken Hakan entisen urheilijan runotilillä on Instagramissa jo yli 46 000 seuraajaa.