Miksi hiihdät? Sivakoijat kertovat Kaupissa, miksi pistävät suksea toisen eteen – Katso videolta wassu-luisteluhiihdon oikea tekniikka

Kärsämäeltä kotoisin olevat veljekset Joel ja Petri Tulppo hiihtävät melko usein yhdessä. Miksi hiihdät, langattoman elektroniikan tuotekehittäjä Joel? ”Olen aina tykännyt hiihtää. Se on ollut perheen harrastus. On käyty hiihtolomilla Lapissa, ja siitä se on jäänyt”. Entä sinä, Petri? ”No! Se on hyvää kuntoilua, pääsee lähelle luontoa ja siitä tulee hyvä olo. Hiihto on monipuolista harjoittelua hapenotolle ja lihaksistolle. Mitä muuta ulkona tulisi tehtyä näin pitkään? Tämä on eri asia kuin juoksumatolla juokseminen.” Kaksikko aikoi hiihtää Atalan kautta Kangasalle, jossa he aikoivat käydä kahvilassa.