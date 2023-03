Lapsena Liisa Mikkolaa haukuttiin kauhistuttavilla sanoilla, joiden pelkkä kirjoittaminen nykyään hirvittää – Hylkääminen vaikuttaa hänen elämäänsä edelleen: ”Äiti halaa muut paitsi minut”

Pakistanissa syntynyt tyttö pantiin pois lapsuudenperheestään parin päivän ikäisenä. Suomeen adoptoidulla, Liisa Mikkolaksi kastetulla lapsella ei ollut helppoa Orivedelläkään, sillä häntä kiusattiin rankasti. Taiteilijanimellä Etni Khan esiintyvä gospel-laulaja haluaa olla rytmin, riemun ja rentouden sanansaattaja. Suurin haave on gospelmusiikin klubi Tampereella.

”Minulla on itsestäni yhä vääristynyt kuva, jonka mukaan minun pitää pyydellä anteeksi kaikkea sitä, mitä olen ja teen. Tätä kipupistettä kannan elämäni loppuun saakka”, Liisa Mikkola sanoo. Hänet tunnetaan nykyään myös gospel-laulaja Etni Khanina.

Kun orivesiläinen Liisa Mikkola palasi 12-vuotiaana koulusta kotiin, sukulaismies määritteli hänet muutamalla terävällä iskulla: ”Neekeriäpärä. Sinun paikkasi tässä talossa on koiran paikka. Syöt viimeisenä.”

Törkeä kielenkäyttö kuului myös koulupäiviin. Pakistanissa syntynyttä tyttöä haukuttiin Orivedellä lakuliisaksi, aids-neekeriksi ja neekerihuoraksi. Hirveitä sanoja, joiden pelkkä kirjoittaminen tuntuu 2020-luvulla vaikealta. Se on kuitenkin nyt välttämätöntä, jotta saisimme täyden käsityksen siitä, millaista lapsuutta Mikkola on elänyt ja millaisilla sanoilla häntä on haukuttu.