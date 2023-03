Vuoreksen koulun konkariopettaja auttaa uusia opettajia jaksamaan töissä: ”Kun itse aloitin, olin niin pulassa”

Opettajamentorointitoiminta on kehitetty tukemaan vastavalmistuneiden opettajien työssä jaksamista ja kiinnittymistä työelämään. Yksi Tampereen opettajamentoreista on Vuoreksen koulun luokanopettaja Sanna Syrjänen.

Tampereen kaupungin palkkaamia opettajamentoreita on tällä hetkellä noin 15. Yksi heistä on Sanna Syrjänen, joka olisi itse uran alkuaikoina tarvinnut tukea – nyt hän saa antaa sitä muille. ”Olen aina itse yrittänyt auttaa uusia opettajia parhaani mukaan. Aikaa on kuitenkin itselläkin rajallisesti, ja todella monessa koulussa on liian vähän käsipareja edes perusperehdytykseen, saati sitten syvempään auttamiseen ja tukemiseen. Kun kuulin koulutuksesta, tajusin heti, että tämä on minun juttuni ja haluan ehdottomasti mukaan”, Syrjänen sanoo.