Pelaaminen on miljardibisnes ja keskeinen osa yhä useamman arkea – Pitäisikö Tampereen yliopiston rehtori­kandidaatitkin panna pelaamaan simulaattoria, pohtii professori Olli Sotamaa

Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikkö sai Suomen Akatemialta kahden miljoonan euron jatkorahoituksen. Olli Sotamaa johtaa huippuyksikön Tampereen yliopiston joukkuetta.

Pelikulttuurien tutkimuksen professori Olli Sotamaa toteaa pelaamisen olevan keskeinen osa arkea niin suurelle ihmisjoukolle, että asiaa on hyvä ymmärtää jo siitäkin syystä. Sotamaa kuvattiin työhuoneessaan Tampereen yliopiston keskustakampuksella.

Valkoinen kolhuinen vaahtomuoviarkku, paikattu ruskealla pakettiteipillä, keskellä C-logo väkäsillä. ”Pahvit tästä on hukassa, mutta muuten on originaali laatikko”, sanoo Olli Sotamaa, tarttuu lootaan työhuoneensa ikkunalaudalla ja avaa sen. Sehän on kuin liitonarkki.