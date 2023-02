”Ilman heitä en olisi näin onnellinen” – Tässä jutussa Aamulehden lukijat kehuvat ystäviään

Aamulehti

Kysyimme Aamulehden lukijoilta, mikä ystävässä on parasta. Vastauksia tuli runsaasti, ja niissä ystävät saavat sitä ansaitsemaansa kiitosta, joka arjessa voi jäädä ääneen sanomatta.

Näiden sanojen myötä hyvää ystävänpäivää paitsi jutussa mainituille ystäville myös kaikille muille!

Mikä? Ystävänpäivä Vietetään 14. helmikuuta. Maailmalla ystävänpäivä on romanttissävyinen rakastavaisten juhla, Suomessa keskitytään juhlimaan ystävyyttä ja ystäviä. Suomessa ystävänpäivää on vietetty 1980-luvulta lähtien. Kalenteriin se pääsi vuonna 1988.

”Ystäväni on ollut rinnallani 27 vuotta. Kasvatimme toinen toisemme teini-iästä lähtien. Hän on perheeni, ja olemme toisillemme ikuisesti tuki ja turva. Rakastan ystävääni syvästi.️” Leena Korhonen

”Ystäväni Ilari on paras, koska hän hyväksyy minut sellaisena kuin olen ja voin kertoa hänelle ihan mitä tahansa. Aina ei tarvitse sanoja kokeakseen, että toinen kannattelee vaikeina hetkinä. Läsnäolo riittää. Ja se, että tietää, että toinen ei katoa mihinkään. En olisi selvinnyt lähiaikojen murheellisista hetkistä ilman hänen tukeaan. Hyvän ystävän tunnistaa myös siitä, että aina voi kysymättäkin mennä toisen jääkaapille.” Hanna Late

”Ystävässäni parasta on hetkessä eläminen. Tiedämme molemmat jo, kun alamme puhua jostain, että se suunnitelma toteutetaan.” Rudi Peltonen

”Hän kuuntelee ja keskustelee avoimesti sekä rohkaisee.” Lila Harra

”Ystävässä parasta on seura.” Inna Järvi

”Parasta ystävässäni on se, että hän ymmärtää minua ja huumoriani. Hän on hyvin samanlainen kuin minä. Hän on paras!” Rami Lehto

”Niina on sydämellinen, luotettava ja heittäytyvä aikuisystävä. Siinä missä monet lapsuudenystävyydet ovat jo hiipuneet ja aikuisena sydänystävyyden muodostaminen on haastavampaa kuin teininä, Niina tuli takavasemmalta ja kaappasi ystäväksi. Hänen kanssaan on helppo puhua elämän isoista ja pienistä asioista, ajankohtaisista ilmiöistä ja kulttuurista. Jos kaipaan seuraa reissuun tai tapahtumaan, niin Niina on se luottoystävä, joka heittäytyy mukaan. Hänessä yhdistyy läsnäoleva kuuntelija ja ihana höpöttäjä. Me kaikki olemme vain vierailijoita toistemme elämässä, mutta toivottavasti tämä Niinan ja minun vierailu toistemme elämässä kestää vuosia ja taas vuosia. Olet rakas!” Anni Ojanperä

”Ystävässä, ja ystävissä yleensäkin, on parasta se, että ovat riittävän etäällä.” Pekka Liukkonen

”Minusta kavereissa on parhainta rehellisyys ja reiluus.” Santeri Marjakoski

”Hän kuuntelee ja ei tuomitse.” Tuomas Hämäläinen

”Hän on luotettava, lojaali ja ihana. Rakastan häntä.” Valma Huhtamäki

”Arvostan sitä, kunka lojaali hän on. Hän on minulle todella tärkeä, koska hän aina pitää puoliani.” Iida Vesanen

”Hän välittää minusta, hän auttaa minua, kun on surullinen päivä. Hän on vain paras.” Olivia Lehtola

”Ystäväni kuuntelevat. He auttavat minua, kun on tarvetta, ja he pitävät yhteyttä aina. He ovat minulle tärkeitä, koska ilman heitä en olisi näin onnellinen.” Peppi Siukola

”Parasta ystävässä on, että hän on rehellinen ja kiltti.” Heini Savolainen

”Arvostan ystävässäni eniten sitä että hän on rehellinen, hauska.” Aida Alppi

”Arvostan rehellisyyttä ja luotettavuutta.” Taimi Saarinen

”Ystäväni Tarja on lojaali ja hyväksyy minut sellaisena kuin olen.” Riitta Aaltonen

”Arvostan ystävissäni aitoutta, huumorintajua ja sitä, että tietää, kenelle voi soittaa vaikka keskellä yötä. Minulla ei ole koskaan ollut valtavaa ystäväpiiriä, joten arvostan järjettömästi heitä, jotka minulla on!” Emmi Ruotanen

”Minulla on kaksi läheistä ystävää. Meillä on noin 10–20 vuoden ikäero, mutta sitä ei huomaa. Ystäväni ovat hauskoja, rentoja ja ihania ”rotunaisia”. Vaikka näemme harvoin elämäntilanteidemme takia, jatkamme aina siitä, mihin viimeksi jäimme, vaikka aikaa olisi mennyt puolikin vuotta. Koen rikkautena eri-ikäiset ystävät, sillä heillä on elämänkatsomusta ja -kokemusta eri lailla. Heille voi soittaa, jos on huolia, ja he auttavat. Voin olla heidän seurassaan täysin oma itseni eikä tarvitse vetää vatsaa sisään eikä esittää iloista. Meidän hurtti huumorimme saa varmasti monen vieressä istuvan korvat kuumottamaan, mutta meille se toimii piristysruiskeena. Arvostan ja kunnioitan teitä Johanna ja Martina, kiitos, että saan kutsua teitä ystävikseni.️” Anna Marttila

”Margaret, olet ollut ystäväni jo 50 vuotta. Kirjeenvaihtomme alkoi jo vuonna 1973 in English, ja monet tapaamisemme ovat jatkuneet jo vuodesta 1979 lähtien sekä Suomessa että Englannissa. Paljon on koettu yhdessä 50 vuoden aikana ja tämän vuoden ystävänpäivänä on ihanaa saada sinut ja tyttäresi Hannah vierailulle Sastamalaan juhlistaaksemme our 50th Anniversary.” Mervi Hakala

”Elämänilo, auttavaisuus, toisen huomioiminen, kiittäminen ja rakastaminen. Siinä nyt muutama asia Marttiinasta.” Antero Viikki

”Seija Lempäälässä leipoi maanantaina 6. helmikuuta ison kasan karjalanpiirakoita ja kutsui minut sekä puolisoni iltapäiväkahville ja nimipäivilleni. Ennen muinoin merkkipäiviä vietettiin täysin toisin päin. Nykyisin kaikki voi olla toisinkin, siis täysin ylösalaisin. Tosiystävyydeksi sitä voisi sanoa ja nimittää tosi isoin kiitoskirjaimin vastaanotetuiksi.” Terhi Hakala-Vappula

”35 vuotta on tunnettu, alkoi satunnaisesta tapaamisesta. Hän jaksaa kuunnella huoliani ja neuvoo – pyydettäessä ja joskus pyytämättäkin, mutta hyvin. Toivon, että muistaisin antaa hänellekin enemmän suunvuoroa. Yhdessä ihmettelemme maailman menoa, häneltä saan uusia näkökulmia asioihin. Apua saan tarvittaessa, milloin mihinkin asiaan. Joulupukkina hän on maailman paras, lapset ja aikuiset tykkäävät. Kahvipannu pannaan porisemaan, kun poikkean, samoin ruokaa on tarjolla, jos satun sopivasti paikalle.” Jyrki Lehtiniemi

”Hän on niin ihana ja pirteä! Ei koskaan minulle ilkeä. Iloa ja valoa tuo elämään ja patistaa ulos lähtemään.” Päivi Roos

”Ystävässäni on kaikkea hyvää. Häneen voi luottaa. Olemme olleet ystäviä 18 vuotta, pidämme yhteyttä toisiimme.” Päivi Erkkilä

”Minun paras ystäväni on pikkusiskoni Lotta. Hän on hauska ja positiivinen. Lotta rikastuttaa epäitsekkäällä luonteellaan ja laulutaidollaan ympäristöään.” Tiina Suhonen

”Minulla on kaksi tärkeää ystävää, Miia ja Anne. Heitä yhdistää syvä luottamus, heidän kanssaan voi puhua mistä vain. He ovat molemmat rohkeita naisia, ja heidän kanssaan on hauskaa niin yhdessä kuin erikseen.” Taru Salonen

”Miun ystäväni Sanna on ihan supernainen. Mukavampaa, sydämellisempää ja välittävämpää ihmistä ei olekaan!” Katja Väkevä

”Ystävänpäivä voisi olla joka päivä. Olette tärkeitä minulle, Orvokki, Helena, Mirva, Kerttu.” Tuula Lempinen

”Nauraen, itkien, toisiamme tukien. Upeaa ja kantavaa ystävyyttä vaalien ystäväni Hilkka ansaitsee kiitoksen.” Tuulikki Ketola

”Ystäväni Kirsti on luotettava ja sydämellinen. Hänen kanssaan voi puhua kaikista asioista. Hän on ollut 70 vuotta sydänystäväni!” Eeva Härkki

”Alisa on hyvin herkkä ja empaattinen ihminen. Hän ajattelee hyvin paljon muita ja toivoo kaikille hyvää. Hänellä on paljon hyviä periaatteita, joiden mukaan hän elää. Alisaan voi aina luottaa, hän on hyvin rehellinen ihminen. Alisa on minulle hyvin tärkeä ystävä. Hänen kanssaan vietetty aika antaa minulle voimaa ja luottamusta, että elämä kantaa. Alisalle voin jakaa asioita elämästäni ja ajatuksistani vapaammin kuin kellekään muulle. Koen, että välillämme on vahva henkinen side. Kiitos ystävyydestä sinulle, Alisa!” Lilja Lumilintu

”Peppi on ihana pieni ihminen. Hän saa minut aina hymyilemään. Hän on kekseliäs, neuvokas ja oivaltava tyyppi. Hän osaa pienestä iästään huolimatta ajatella muita ja kertoa omista ajatuksistaan ja tuntemuksistaan. Peppi on minulle tärkeä ihminen ja tuo elämääni iloa ja rakkautta.” Ilona Ikonen

”Selma ja Saimi ovat ihanat sisarukset. Heidän yhteiselonsa on herttaista seurattavaa. Selma on taitava tunteiden ja ajatusten sanoittaja, Saimin nauru on hellyttävää. Kiitos Selma ja Saimi, että ilahdutatte elämääni olemassaolollanne!” Ilona Ikonen

”Aino on viisas ja empaattinen ihminen. Hän kannustaa ja rohkaisee muita olemaan rohkeasti oma itsensä. Ainolla on hienoja ajatuksia maailmasta, elämästä ja muiden kohtelemisesta. Ainolla on paljon lahjoja. Hän on taiteellisesti lahjakas ja hänen luovat taidonnäytteensä ovat vertaansa vailla. Ainon seurassa ei myöskään naurusta ole puutetta. Kiitos Aino kanssakulkijuudesta ja kannustuksesta elämänmatkalla!” Ilona Ikonen

”Sudikshya on ihana ihminen. Hänestä huokuu ilo ja toisista välittäminen. Hänellä on iso sydän ja hän auttaa pyyteettömästi. Sudin kanssa oleminen on riemukasta ja täynnä naurua. Ihailen Sudikshyassa sitä, että hän osaa pitää puoliaan muita ihmisiä loukkaamatta. Hän on suunnattoman taitava laittamaan ruokaa ja kertomaan, miten välittää muista ihmisistä. Kiitos Sudikshya, että olet osa elämääni!” Ilona Ikonen

”Katri on hyväsydäminen ja auttavainen ystävä ja vanhempi. Katri on monella tavalla lahjakas: hän maalaa mielenmaisemiaan, kirjoittaa sielukkaasti ja löytää uusia maailmoja lukemistaan kirjoista. Katri on myös ahkera ja touhukas ihminen, joka ilahduttaa läheisiään ilahduttamisen ilosta. Kiitos Katri, että tuot elämäämme iloa!” Ilona Ikonen

”Timo on rauhallinen ja omat periaatteensa tunteva ihminen. Timo auttaa, kun hänen läheisensä tarvitsevat apua. Hurjien matkojen kestävyysurheilijana Timolta löytyy suomalaista sisua ja periksiantamattomuutta. Kiitos Timo leppoisuudestasi ja mukavista hetkistä perheesi kanssa!” Ilona Ikonen

