”Ystävän kanssa voi olla sovussa eri mieltäkin” – Lähdimme etsimään hyvän ystävän ominaisuuksia

Pariskunta Eija ja Arto Mustalahti Tampereelta on ollut yhdessä jo vuodesta 1962 saakka. Heidän mielestään ystävyydessä tärkeää on sopeutuvuus ja toisen auttaminen. ”Ystävän saaminen on paljon itsestä kiinni. Täytyy koettaa aina eläytyä toisenkin rooliin”, he totesivat.