Tamperelainen Jonna Holm on luistellut yli viisi vuotta ympäri maailmaa kiertävissä Disney On Ice -tuotannoissa. Kotikaupunkiin palatessaan hän nukkuu, syö makaronilaatikkoa ja ulkoilee rakkaissa järvimaisemissa. Holm ottaa syksyllä vielä yhden pestin Disneylle. Sen jälkeen on muiden unelmien aika.

Aamulehti

Kuvitellaan leikkimielisesti, että oikein iloisen ja energisen soittajan puhelu lataisi vastaanottajan puhelimen akkua. Jos se olisi mahdollista, minun työpuhelintani ei tarvitsisi ladata ennen vappua. Tamperelainen opiskelija ja ammattiluistelija Jonna Holm, 26, on hyväntuulinen tarmonpesä, jonka avut myös viihdeteollisuusyhtiö Disney on pannut merkille. Se on uusinut hänen esiintymissopimuksensa vuosi toisensa jälkeen. Holm lähti Disneyn matkaan syksyllä 2017. Hän aikoo tehdä yhtiön kanssa vielä yhden sopimuksen ensi syksynä.

Holm ei ole kyllästynyt reissaamaan kahden matkalaukun ja yhden käsimatkatavaran varassa. Niiden kanssa hän on kulkenut pitkin Eurooppaa ja Yhdysvaltoja sekä vieraillut myös Dominikaanisen tasavallan, Puerto Ricon ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien pääkaupungin Abu Dhabin kaltaisissa paikoissa. ”Australiaan kun vielä pääsisi”, hän haaveilee.

Kuka? Jonna Holm Syntynyt: Vuonna 1996 Helsingissä. Asuu: Osoite on tällä hetkellä äidin luona Tampereella. Koulutus: Opiskelee tradenomiksi ammattikorkeakoulussa Vaasassa. Ylioppilas Sammon keskuslukiosta Tampereella. Perhe: Äiti, isä ja isoveli. Harrastukset: Kuntosali. Ajankohtaista: Disney On Ice -tuotannon Dream Big -esitys Helsingin jäähallissa 12.2. asti.

Matkalaukkuihin liittyy yksi kiertue-elämän kommellus, joka osui heti uran alkuun. ”Ensimmäinen lentoni oli Helsingistä Münchenin kautta Belgradiin. Laukkuni jäivät Saksaan, joten aloitin Disneyn intensiteettitreenit ilman luistimia. Sen jälkeen laukut ovat myöhästyneet monta kertaa, mutta tuo alku oli ikimuistoinen.”

Vuonna 2018 Yhdysvalloissa esitettiin Frozen-tarinaa. Kesäkohtauksessa Jonna Holm luisteli voikukan roolin.

Merenneito kotimaassa

Yhdysvaltojen isot NHL-areenat ovat Holmin mielestä upeita esiintymispaikkoja, mutta edes ne eivät voita Helsingin jäähallia, jossa hän esiintyy parhaillaan Dream Big -nimisessä esityksessä. ”Helsinki on ihanin paikka esiintyä, koska katsomossa on ystäviä ja perheenjäseniä. Olen mukana useissa ryhmänumeroissa. Hahmoni on pääprinsessa Arielin sisko Adella, joka on keltainen merenneito.”

Kiertue kestää aina yhdeksän kuukautta kerrallaan, ja Disney huolehtii tuona aikana esiintyjiensä matkoista ja majoituksista. Palkkaansa Holm on tyytyväinen, sillä siitä on liiennyt rahaa säästöönkin. ”Me esiintyjät muodostamme perheen, joka on täynnä omanlaisiaan persoonia. Parhaat luistelijat ovat kilpailleet EM-tasolla ja olympialaisissa. Ryhmähenki on hyvä, ja olen viihtynyt osana tätä perhettä. Siinä pärjää, kun on energinen, määrätietoinen, pitkäjänteinen, luotettava ja yhteistyökykyinen.”

Vaikka Holm toimii esityksissä pääasiassa ryhmäluistelijana, hän saa toisinaan myös omia rooleja ja on esiintynyt myös parin kanssa. ”Kaikki tämä on ollut hyvin opettavaista.”

Vuonna 2019 Frozen-tarina vietiin Puerto Ricoon. Jonna Holm esiintyi Arendellen kyläläisenä. Hänen parinaan luisteli Felipe Valenzuela Kanadasta.

Aina uusi kaupunki

Esitykset sijoittuvat jokaiselle kiertueviikolle siten, että maanantai ja tiistai ovat vapaapäivät. ”Vaihdamme jatkuvasti kaupunkia, ja vapaapäivinä on hieno päästä tutustumaan uuteen paikkaan.”

Vaikka Holm on yhä kaikesta innoissaan, jopa hän väsyy joskus. Lauantaisin show vedetään usein läpi kolme kertaa. ”Sellaisen päivän jälkeen uni maistuu. Tuotannon mukana matkustaa oma fysioterapeutti, jonka vastaanotolla minäkin olen käynyt joskus pyörähtämässä, kun on ollut jotain jumitilaa tai nilkkasärkyä. Muuten olen saanut harjoitella ja esiintyä terveenä. ”

Jonna Holmista otettiin esittelykuva Yhdysvalloissa.

Kotiruokaa ja ystäviä

Holm on luonut monia hyviä ystävyyssuhteita ympäri maailman, mutta pitkäaikaisimmat, rakkaat ystävät löytyvät Tampereelta. Hän kertoo tuntevansa toisinaan koti-ikävää, ja pahinta se on joulun alla. ”Kun pääsen käymään Tampereella, kalenteri täyttyy tapaamisista ystävien kanssa. He onneksi ymmärtävät nykyisen elämäntapani ja sen vaatimukset.”

Kotona Holm nukkuu ensimmäisinä päivinä paljon, syö haltioituneena ruisleipää ja äidin laittamaa makaronilaatikkoa, käy monta kertaa saunassa ja piipahtaa jäähallilla moikkaamassa entisiä Kooveen valmentajiaan. ”On ihana päästä ulkoilemaan Kauppiin ja Pyynikille. Ne järvimaisemat!”

Maistuuko sinulle Pyynikillä tuore, sokerinen munkki? ”Kyllä maistuu. Minun ei tarvitse noudattaa mitään kitudieettiä. Tärkeintä on huolehtia siitä, että syön tarpeeksi ja ravinteikkaasti.”

Uudet unelmat tulilla

Show’n nimi Dream Big voisi olla Holmin oman elämän motto. Disneyn mukaan pääseminen tarkoitti jo yhden suuren unelman toteutumista. Holmin energisyydestä kertoo kaiken se, ettei hän keskeyttänyt kaupallisen alan opintojaan kiertue-elämän ajaksi. Holm on paahtanut opintoja esitysten lomassa kaikissa maailmankolkissa. Sen ansiosta hän valmistuu tänä vuonna tradenomiksi. ”Välillä on ollut vähän kaoottista, mutta koulutyö on myös tasapainottanut kiertue-elämää. Seuraava tavoitteeni on kauppatieteiden maisteritutkinto.”

Tulevaisuutta silmällä pitäen Holm on työskennellyt hanakasti kaikkien kesätaukojensa ajan. Työtä on löytynyt muun muassa jäätelökioskista. Viime kesänä hän sai harjoittelupaikan tuntilogistiikkakoordinaattorina Nokian Renkailla ja menisi tämänkaltaisiin tehtäviin mielellään uudestaankin.

Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu myös luistelu. Holmia kiinnostavat tuomarointi ja ohjaus, joista hänellä on jo kokemustakin. Myös valmentajan ja koreografin tehtävät houkuttelevat. Toki nuorella naisella on muitakin kuin ammatillisia unelmia. ”Olisi kiva löytää joku, jonka kanssa jakaa tämä kaikki. Unelmiini kuuluu myös elämä perheenäitinä.”