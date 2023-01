Kaksi tamperelaista opiskelijaa pääsi Nuori sijoittaja -kilpailun finaaliin – Pörssisäätiö koulii lähettiläitä, jotka jakavat sijoitustietoa yläkouluissa

Nuori sijoittaja -kilpailussa nostetaan esille uusia kasvoja, jotka eivät vielä työskentele finanssialalla. Tampereen Norssia käyvä Latvateikari on finalistijoukon nuorin.

Aamulehti

Vuoden 2023 Nuori sijoittaja -kilpailun loppukilpailussa on tänä vuonna mukana kaksi tamperelaista nuorta. Toinen finalisteista on Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiossa eli Norssissa opiskeleva Juuso Latvateikari. Toinen on tamperelaislähtöinen, nykyisin Helsingissä opiskeleva Ville Viikki. Latvateikari on finalistijoukon nuorin, nyt 17-vuotias.

Yhteensä loppukilpailussa on mukana viisi finalistia. Vuoden muut finalistit ovat Joanna Lybeck, Olivia Miettunen ja Ninni Norra.

Vuoden nuori sijoittaja palkitaan tiistaina 31. tammikuuta Helsingissä järjestettävässä Pörssigaalassa, jossa jaetaan myös monia muita sijoitusalan palkintoja. Pörssisäätiön vuosittain järjestämä gaala pidetään nyt toista kertaa. Tapahtumassa palkitaan esimerkiksi vuoden sijoittajasuhdejohtaja, monimuotoisuuden edistäjä, paras hallituksen puheenjohtaja, parhaiten sijoittajille viestivä yhtiö ja vuoden listautuja.

Tiedonjakajia

Järjestäjän mukaan varsin tuore Nuori sijoittaja -palkinto annetaan ”aktiiviselle nuorelle opiskelijalle, joka on innostunut arvopaperisäästämisestä ja jakaa tietoa myös muille kannustaen toisia esimerkillään”.

Tuomaristo valitsi finalistit saamiensa esitysten perusteella. Tavoitteena oli löytää nuori, joka harjoittaa itse arvopaperisäästämistä ja osallistuu nuorten aktivointiin.

Mukana on esimerkiksi kouluvierailuja tehneitä ja niistä hyvää palautetta saaneita nuoria pörssilähettiläitä. Pörssisäätiöllä on ollut jo vuodesta 2017 saakka ohjelma, jossa koulutetaan lukioikäisiä nuoria välittämään tietoa yläkoulun päättäville nuorille omasta taloudesta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Lähettilään koulutus kestää kolme päivää.

Nuori sijoittaja -kilpailussa nostetaan esille uusia kasvoja, jotka eivät vielä työskentele finanssialalla. Finalisteja voi äänestää ennakkoon 27. tammikuuta saakka.