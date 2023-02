Suomalainen menestysresepti -kilpailun voitto meni Ylöjärvelle: ”Isolta mieheltä tuli itku”, sanoo toimitusjohtaja Tero Sivula

Ylöjärveläisen Veljekset Mattila oy:n toimitusjohtaja Tero Sivula, 51, oli finaalin ennakkosuosikki. Silti voitto tuntuu hänestä uskomattomalta onnenpotkulta. Yrityksen tuotanto on paahtanut viime ajat täysillä, sillä uudet valmisruuat tulevat kauppoihin jo torstaina. ”Meillä nousee savu piipusta 24/7.”

”Tuotantomäärämme on noussut viisinkertaiseksi viime helmikuuhun verrattuna”, kertoo onnellinen voittaja Tero Sivula.

Aamulehti

MTV3-kanavan Suomalainen menestysresepti -kilpailu sai keskiviikkoiltana odotetun päätöksen, kun hyvistä asemista finaaliin lähtenyt toimitusjohtaja Tero Sivula Ylöjärveltä julistettiin voittajaksi. ”Isolta mieheltä tuli itku, sillä hetki oli hyvin tunteellinen. Siihen kiteytyi niin paljon alkaen siitä, että usko hyviin asioihin palasi huonojen vuosien jälkeen. Tuntuu uskomattomalta, että pieni ylöjärveläinen savustamo saa tällaista huomiota työstään!”

Sivula kertoo, että voitolla on jättimäinen merkitys yrityksen taloudelle. ”Voitto on merkittävin asia koko Veljekset Mattila oy:n 65-vuotisessa historiassa. Se antaa potkua investoinneille ja valmisruokapuolen kehitystyölle.”

Savun makua Inariin asti

S-ryhmä tarjoaa finalisteille taloudellista tukea tuotekehitykseen. Lisäksi voittajatuote on alkuvuoden ykköslanseeraus. Veljekset Mattila oy:n tuotanto on käynyt viime ajat täysillä, sillä uudet tuotteet tulevat S-ryhmän ruokakauppoihin 2. helmikuuta.

”Meillä on noussut savu piipusta 24/7, sillä tavaraa pitää riittää noin tuhanteen ruokakauppaan ympäri maan. Tuotantomäärämme on viisinkertainen viime vuoden helmikuuhun verrattuna. Smokehouse-valmisaterioita lähtee meiltä ensimmäisen viikon aikana kauppoihin 200 000 kappaletta. Kaukaisin myyntipiste Ylöjärveltä katsoen on Inarin Sale”, Sivula sanoo.

Ylöjärvellä kehitetyille valmisruoille povataan kaupoissa menestystä, sillä ne ovat herättäneet kiinnostusta jo etukäteen. Kokki Jyrki Sukula on hehkuttanut, että tuotteilla on mahdollisuus nousta vuoden ostetuimmaksi uutuustuotteeksi. Esimerkiksi viime kauden voittajatuotetta härkäpapufalafel Falleroa myytiin neljässä kuukaudessa puoli miljoonaa kappaletta.

Kilpailun tuomareina toimivat S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho, kokki Jyrki Sukula, Finlaysonin luova johtaja Jukka Kurttila ja tuotekehitysyhtiö Foodwestin tutkimusjohtaja Suvi Luoma.

