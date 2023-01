Oletko nähnyt Ilveksen hienot julisteet? – Ne on tehnyt Meri Hyvärinen, jonka oma suosikkijoukkue on pieni yllätys

Aika pian piirroskuvan oman idean tai tilaustyön raamit saatuaan Meri Hyvärinen näkee kuvan jo päässään valmiina.”Tiedän, mitä siinä on oltava, ja sitten vaan lähdetään tekemään.” Joskus tilaustyön liitteenä on kuvia, joiden halutaan valmiiseen piirrokseen sisältyvän. Ilveksen CHL-julisteeseen Hyvärinen sai reunaehdoiksi lohikäärmeen ja tornin. ”Otan niistä mallia, mutta en piirrä toisintoa eli en kopioi. Juuri tästä syystä ihmisiä on paljon hankalampi piirtää.”