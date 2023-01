Legendaarinen pilapiirtäjä Juha Sihto sai vuosikymmenten työstä Aamulehden sulan hattuun – ”Suurinta taidetta elämässä on olla ottamatta elämää liian vakavasti”

Pilapiirroksistaan tunnettu Juha Sihto ei halua ottaa elämää liian vakavasti, vaikka maailmassa tapahtuukin vaikeita asioita.

Kolmisenkymmentä vuotta Aamulehdessä pilapiirroksia tehnyt Juha Sihto, 65, palkittiin journalistisesta urastaan Aamulehden vuosittain jaettavalla Sulka hattuun -palkinnolla.

Palkitseminen tuli Sihdolle täytenä yllätyksenä. Ensimmäisenä mikkiin päästyään hän sanoo vallan mykistyvänsä palkinnosta, vaikka ainahan palkintoja on kiva saada, Sihto myöntää.

Kiitospuheessaan Sihto kiitti puolisoaan, Aamulehden visuaalista journalistia Kaija Toivosta, jonka kanssa he työskentelevät yhdessä kotoaan Tampereen Härmälästä.

”Hän on pitänyt meidän yläkerran, jossa työpisteeni on nykyään, kritiikkivapaana vyöhykkeenä”, Sihto sanoo.

Sulka hattuun -palkinto jaetaan poikkeuksellisista journalistisista ansioista, ja sen rahallinen suuruus on 5 000 euroa. Vastaavan päätoimittajan Jussi Tuulensuun mukaan tämän vuoden palkinto jaetaan ihmiselle, joka toimii journalistisen työn kovimmassa ytimessä ja alueella, jota säännöllisesti kyseenalaistetaan.

”Henkilönä häntä luonnehtii laaja yleissivistys, jatkuva kartalla oleminen, näkökulmien yhdistäminen, oivaltavuus ja poikkeuksellinen ajattelutapa. Hän on alallaan maan johtavia tekijöitä, ja harjoittaa lajia, joka on yksi älykkyyden korkeista muodoista, nimittäin satiiri ja huumori”, Tuulensuu sanoi palkintopuheessa.

Sivuun haastatteluun otettu Sihto kommentoi kehuja epärealistisiksi ja imarteleviksi, mutta kertoo tietenkin ottavansa kehut vastaan. Humoristisesta ja vitsiä heittävästä Sihdosta paistaa vaatimattomuus, vaikka häntä voi juhlahumussa kuulla kuvailtavan Suomen parhaaksi pilapiirtäjäksi.

Juha Sihto ei ole omien sanojensa mukaan halailuihminen ja sanoo saaneensa voiton jälkeen ”muutaman vuoden tarpeet kerralla”. Kuvassa Sihtoa on halaamassa viime vuoden palkinnon voittanut toimittaja Marjaana Karhunkorpi.

Pilapiirtäjäksi juttujen kuvittamisen kautta

Sihto ei ole aina haaveillut olevansa pilapiirtäjä, vaikka onkin pienestä asti piirrellyt ja lukenut paljon sarjakuvia. Hän syntyi Äänekoskella, mutta kertoo asuneensa jo ennen kansakoulun aloittamista omien sanojensa mukaan varmaan seitsemällä paikkakunnalla. Pilapiirtäjä kertoo identifioituvansa eniten hämeenlinnalaiseksi, sillä vietti kaupungissa lukioaikansa.

Pienenä Sihto kertoo halunneensa eläinlääkäriksi ja hänen paras ystävänsä sen sijaan toimittajaksi. Kävi kuitenkin päin vastoin: Sihdosta tuli toimittaja ja ystävästä eläinlääkäri.

Sihto työskenteli useammissa lehdissä ja opiskeli Tampereen yliopistossa toimittajan opintoja, ennen kuin vuonna 1984 hän pääsi kesätöihin Aamulehteen. Hänen mukaansa niihin aikoihin toimittajien vakinaistaminen kesken opintojen oli enemmän sääntö kuin poikkeus.

KUKA? Juha Sihto Syntynyt: 16.4.1957 Äänekoskella. Työ: Tekee Aamulehteen pilapiirroksia, tällä hetkellä kolmesti viikossa. Ura: Aloittanut toimittajana Hämeen Sanomissa ja Riihimäen Sanomissa, minkä jälkeen ollut kesätöissä myös Turun Sanomissa ja Länsi-Savossa. Aamulehdellä aloittanut kesätyöntekijänä vuonna 1984 ja sille tielle hän on jäänyt. Palkinnot: Ei ole aiemmin saanut palkintoja piirtämisestä, mutta koiranäyttelyissä kertoo menestyneensä koirineen.

Aluksi Sihto teki kirjoittavan toimittajan, toimitussihteerin ja vuoropäällikön töitä. 1990-luvun alussa häntä pyydettiin tekemään legendaarisen pakinoitsija Matti Pitkon teksteihin kuvituksia, joita julkaistiin kerran viikossa. Vuosituhannen vaihteessa silloinen päätoimittaja Matti Apunen kysyi Sihdolta, mitä tämä haluaisi tehdä.

”Vastasin, että voisin alkaa tehdä piirroksia enemmänkin. Jostain kumman syystä hän suostui”, Sihto sanoo vitsikkäästi.

Aluksi hän teki pilapiirroksia kolmesti viikossa ja muina päivänä teki muita toimittajan töitä, ensin taittoa ja sitten lehden ruoka- ja luontosivuja. Viitisen vuotta sitten hän alkoi tekemään kolmipäiväistä viikkoa ja ainoastaan pilapiirroksia. Vaikka Sihto täyttääkin keväällä 66 vuotta, hän kertoo työn olevan hänelle edelleen viihdyttävää.

Sihto ei ota elämää liian vakavasti

Pilapiirtäminen kiehtoo ja innostaa Sihtoa yhä, vaikka hän on tehnyt sitä jo vuosikymmeniä. Hän kertoo pilapiirroksen prosessin olevan samankaltainen kuin mielipiteen tai pääkirjoituksen. Erona on, että pilapiirroksessa tulee olla mukana humoristinen tai satiirinen näkökulma, joka on paketoitu kuvalliseen muotoon selkeästi.

Sihto ei säilö ideoita pilapiirroksia varten, vaan aloittaa joka kerta tyhjältä pöydältä. Joskus kestoaiheiden kohdalla idea on voinut tulla mieleen jo edellisenä päivänä, mutta useimmiten ei.

”Otan päivä kerrallaan. Se ei ole niin vaikeaa kuin miltä se kuulostaa”, Sihto sanoo.

Tärkein oppi, joka Sihdon mielestä pilapiirroksista voi oppia on, ettei vaikeinakaan aikoina elämään tulisi suhtautua liian vakavasti. Useimpiin asioihin on hänen mukaan löydettävissä humoristinen näkökulma.

”Suurinta taidetta elämässä on olla ottamatta elämää liian vakavasti”, kuuluu John Irvingin kirjoittama lausahdus, jonka Sihto kertoo voivan olla hänen elämänsä motto, jos hänellä sellainen olisi.

Aamulehti 11.3.2022. Vuoden puhutuin henkilö on ehdottomasti Venäjän presidentti Vladimir Putin. Valitettavasti hänestä ei voi sanoa mitään hyvää.

Viimeisimpänä hänen pilapiirroksistaan Sihdon mieleen on jäänyt viime maaliskuussa julkaistu piirros, jossa Venäjän presidentti Vladimir Putin vetää narussa leikkitankkia ja rauhankyyhkyt ulostavat Putinin päälle. Sihto kertoo joskus hihittelevänsä itsekseen piirroksia tehdessään. Puoliso Toivonen yleensä pidättäytyy arvioimasta piirroksia, mutta joskus kehaisee tai pyörittelee silmiä, Sihto kertoo.

Pilapiirtäjiksi haluaville Sihto haluaa sanoa, että ei ole muuta keinoa oppia hyväksi pilapiirtäjäksi kuin piirtää ja koittaa puskea piirrokset jonnekin julkaistavaksi.

”Ei auta kuin sitkeästi yrittää. Ei kannata jäljitellä muita, vaan löytää jonkinlainen oma tyyli.”

