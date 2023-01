Nokialainen Reetta Vuori lopetti alkoholin käyttämisen kokonaan ja kertoo nyt, miten päätös muutti elämää

Juomisen lopettaminen oli 32-vuotiaalle nokialaiselle samaan aikaan vuosia ja toisaalta vain yhden sekunnin vaatinut päätös.

Tilaajille

Lokakuu 2021. Reetta Vuori puuhailee illan askareitaan kotona Nokialla. Hieman yli vuoden vanha lapsi taapertelee ympäri asuntoa ja kiljahtelee ensimmäisiä sanojaan. Ulko-ovesta astuu puoliso. Hän on käynyt kaupassa ja tuonut mukanaan yllätyksen. Vuoren on määrä aloittaa uudessa työpaikassa hoitovapaan päätyessä, joten miehen pitelemästä muovikassista paljastuu juhlan kunniaksi pieni pullo kuohuvaa ja pala Vuoren suosikkijuustoa. Tunnelma on rauhallinen, kun ilta alkaa hämärtyä ikkunan takana. Elämä on nyt aikalailla kohdallaan, Vuori ajattelee.