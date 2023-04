Tuuli Lovén teki näyttävää uraa Helsingissä, kun Sastamalassa tuli myyntiin hänen unelmiensa kartano: hetken näytti, että talo jää haaveeksi, mutta sitten tapahtui onnekas käänne

Tuuli Lovén oli ajatellut, että ”sitten joskus”, korkeintaan vasta eläkkeellä Tuomiston kartano olisi hänen vastuulla. ”Paikan ihanuus kuuluu jakaa myös muillekin!”

Tilaajille

Tuuli Lovén toivoisi näkevänsä enemmän hyväntahtoisuutta ihmisten kesken. Kiireen ja globaalien kriisien keskellä lähimmäisenrakkaus ja toisista huolehtiminen unohtuvat herkästi. Hän suunnittelee jatkavansa ihmisläheistä työtä, ja Tuomiston kartano mahdollistaa sen. ”Tuomisto antaa mahdollisuuden toteuttaa asioita, joita koen arvokkaana ja tärkeänä yhdessä muiden ihmisten kanssa. Paikka on erittäin sielukas, paljon työtä vaativa, kaunis, lämminhenkinen. Työn määrä on iso, samoin vastuu ja velvollisuudet.”

”Asun isona Tuomistolla, käyn hevosella kaupassa ja olen Vepsällä töissä.” Näin Tuuli Lovén kirjoitti toisella luokalla äidinkielen aineeseen, jonka aiheena oli mikä minusta tulee isona.

Vepsä oli karkkulainen parturi, mutta sinne Lovén ei koskaan päätynyt. Hän ei myöskään käy hevosella kaupassa, mutta kolmas ja tärkein toive on toteutunut. Sastamalan Karkussa sijaitseva Tuomiston kartano on ollut Lovénille erittäin rakas paikka, lapsuudesta asti tuttu turvasatama, mummola. Nyt se on hänen kotinsa.