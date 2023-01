Main ContentPlaceholder

Ihmiset

Tamperelainen perheenäiti Sanna-Kaisa Hongisto, 42, on ostanut psykoterapiaa 10 000 eurolla – Nyt hän kertoo, oliko siinä järkeä

Miltä katukuva näyttäisi, jos kaikki terapiassa käyneet muuttuisivat vihreiksi? Taatusti vehreämmältä kuin nyt, sillä terapiassa käyminen on yleistynyt viime vuosikymmeninä hurjaa vauhtia ja nykyään sitä jopa fanitetaan. ”Terapia on sukupolvikokemus, joka erottaa nykypäivän keski-ikäiset ja sitä nuoremmat vanhemmistaan”, sanoo tietokirjailija Sanna-Kaisa Hongisto, 42, Tampereelta. Hänellä itsellään on takana kaksi pitkää psykoterapiaa.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tilaajille

Sanna-Kaisa Hongisto on tottunut vaatimaan itseltään paljon. ”Nykyään osaan myös levätä, kuunnella sisäistä maailmaani ja tehdä asioita helpomman kautta”, hän sanoo. Hongiston ensimmäinen psykoterapiajakso alkoi 26-vuotiaana opiskelijana, toinen 35-vuotiaana äitinä.

Aamulehti Kun Sanna-Kaisa Hongisto hakeutui 2000-luvun alussa psykoterapeutin vastaanotolle, hänet otti vastaan jäykkä ja vähäpuheinen, vetelästi kättä puristanut hahmo. Sydänsurujen, ahdistuksen ja väsymyksen kuormittama 26-vuotias opiskelija ei halunnut aloittaa hoitosuhdetta näin etäiseltä tuntuvan henkilön kanssa.