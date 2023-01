Auri Kananen paljastaa Aamulehdelle, millainen hän on oikeasti ihmisenä – Teki loppuvuonna erittäin vaikean eropäätöksen, tässä syy

Nuorena masennuksesta kärsineen Auri Kanasen ura ja rakkauselämä ovat olleet viime vuodet huimaavaa nousukiitoa. Alkutalven henkinen välitilinpäätös johti parisuhteen päättymiseen, mutta työelämässä somen siivousguru elää unelmaansa. Seuraajia on jo yli 14 miljoonaa. Nyt etsinnässä on uusi koti Tampereelta.

Siivoaminen on Auri Kanaselle silkkaa nautintoa, mutta videoiden editoinnin hän ulkoistaisi mieluiten kokonaan muille. Youtube-videoiden leikkaamisen hän ostaa jo ammattilaiselta, mutta Tiktok-videoille hän ei ole löytänyt tekijää, joka osaisi tiivistää urakan herkullisimmat hetket yhtä hyvin kuin hän itse.

Kun siivousmaailman supertähti Auri Kananen käy läpi kuvia ihmisten sotkuisista kodeista, olo on kuin ravintolan ruokalistaa makustellessa. ”Siivoaminen on minulle annoksen syömistä, siis koko prosessin nautinnollisin vaihe. Urakan jälkeen olo on hyvä ja kylläinen, mutta tunne ei kestä pitkään. Tarvitsen mahdollisimman pian uuden lautasellisen”, Kananen sanoo.