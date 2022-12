Tamperelaisnäyttelijä Auvo Vihro on tehnyt kymmeniä ja kymmeniä rooleja, mutta yksi on ollut ylitse muiden: ”En ollut enää entiseni sen jälkeen”

Nuorena Auvo Vihron piti lähteä merille ja nähdä maailmaa. Sen sijaan hänelle aukesi ovi teatteriin, todellisiin seikkailuihin ja isoihin rooleihin.

”En edes muista kaikkia roolejani!”

Tamperelainen Auvo Vihro on näytellyt paljon: yli 37 vuotta ja keskimäärin 2–4 roolia vuodessa, joinakin enemmän. Tarkkaa roolien määrää on vaikea laskea, mutta joka tapauksessa lopputulos on kymmeniä ja kymmeniä.