Tamperelainen Koskinen miettii välillä, miten hänen kaverinsa, joilla ei ole samanlaista, yhtä paljon aikaa vievää harrastusta, oikein saavat aikansa kulumaan. Kilpaluistelijalla itsellään kun ei juuri vapaa-aikaa ole.

Ensimmäinen kerran Lotta Koskinen pääsi jäälle alle 3-vuotiaana. Siitä asti hän on ollut pitelemätön. Pari vuotta tämän jälkeen Koskisen perhe muutti Tampereelle, ja jäätä rakastava pikkutyttö pääsi Kooveen luistelukouluun.

”Vaikka alun perin vanhemmat minut lajin ääreen veiväåt, tämä on ollut aina minun oma juttuni. He eivät koskaan ole pakottaneet tai painostaneet, eivät vaadi tai luo paineita. Päinvastoin, tässä on menty aika lailla minun ehdoillani. He ovat tukena ja kiinnostuneita lajista minun kauttani ja minun vuokseni, ei toisin päin.”