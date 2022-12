Tamperelaisperhe teki yllättävän ratkaisun ja lähtee putkiremonttia pakoon maailmalle vain käsimatkatavarat mukanaan – 40 000 euron budjetin he keräsivät säästämällä ja myymällä omaisuuttaan

Aluksi perhe suuntaa jouluksi Thaimaan Phuketiin, josta matka jatkuu Malesiaan ja Sri Lankaan. Luvassa on myös pitkä merimatka yli Atlantin loistoristeilijällä ja interreilausta Euroopassa. Näin arki aiotaan hoitaa maailmalla.

Tilaajille

Kun tamperelainen Ilanderin perhe poseeraa matkalaukkuineen kotioven edustalla Hervannassa valokuvaajalle, moni naapuri pysähtyy kysymään, minne joukko on lähdössä. Ovatko he poissa yli joulun? Vaikuttaa, että vanhempia vähän jopa kainostuttaa kertoa, että perhe palaa vasta, kun kevätlinnut laulavat lumettomalla pihalla.

Aamulehti

Suuren kerrostalon pihassa Tampereen Hervannassa harjataan autoja esiin lumen alta. On iltapäivä, mutta pihalla pimenee. Tuuli pöllyttää hiutaleita kasvoille ja kaulukseen. Talossa on alkamassa koko talven kestävä putkiremontti. Ensimmäiset poran äänet kerroksissa on jo kuultu.