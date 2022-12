Lasse Ilovuori ajaa sukkasillaan rekkaa päivällä ja kömpii yöksi hyttiin nukkumaan – Kuljettajat näyttävät, millaista on asua autossa Webaston lämmössä: ”Pitää olla ymmärtäväinen perhe”

Rekkakuskit voivat viettää autossaan useita päiviä ja öitä viikossa. Hajustimet, hapsuverhot ja karvatupsut luovat rahtariromantiikkaa, persoonallinen sisustus ja kodinkoneet parantavat asumismukavuutta. Kuljettajat kertovat Aamulehdelle, miten he viettävät aikaansa rekan nupissa. Lasse Ilovuori kokkaa munakasta ja seuraa jääkiekkoa. Henri Kivilahti surffailee netissä ja katselee elokuvia.

Turvakengät on jätetty siististi Scanian portaille. Niiden vieressä on kyltti, jossa lukee: ”My castle, my rules”.

Monen muun rekkakuskin tapaan Lasse Ilovuori ajaa sukkasillaan. Eikä jalkojen alla ole perinteistä kuralta suojaavaa kumimattoa vaan lampaantaljaa jäljittelevä pehmoinen musta karvamatto. ”Kun jalkatilaan ei tule hiekkaa ja yöllä Webasto lämmittää ja kierrättää ilmaa, ei ole nenä tukossa niin helposti.”